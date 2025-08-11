Un elev care dădea examenul pentru obținerea permisului auto a făcut infarct în timpul probei. Acuzațiile care i se aduc examinatorului

Un candidat la examenul auto din București a suferit, luni dimineață, un infarct chiar în timpul probei practice. Martorii susțin că polițistul examinator nu i-ar fi acordat primul ajutor, iar autoritățile verifică acum dacă procedurile au fost respectate.

Elevul aflat la volan se afla chiar în timpul examenului pentru obținerea permisului auto, în momentul în care i s-a făcut rău. Polițistul l-a observat că nu se simte bine și i-a cerut să tragă pe dreapta. Martorii povestesc că bărbatul a căzut cu capul pe volan și pentru o perioadă de timp a fost inconștient, arată Digi24.ro.

Aceștia susțin că polițistul examinator nu i-ar fi acordat primul ajutor și totodată că ar fi trecut destul de mult timp până când bărbatul a fost resuscitat.

Bărbatul a ajuns la spital, unde primește îngrijiri medicale.

Autoritățile vor verifica ce s-a întâmplat în timpul examenului, având în vedere că acesta a fost filmat, conform reglementărilor legale.

Acesta nu este un caz unic. În 2023, în Cluj-Napoca, o femeie de 45 de ani a făcut atac de cord, însă viața ei a fost salvată datorită intervenției prompte a polițistului examinator.

