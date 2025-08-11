Un elev care dădea examenul pentru obținerea permisului auto a făcut infarct în timpul probei. Acuzațiile care i se aduc examinatorului

Autor: Daniel Groza
Luni, 11 August 2025, ora 11:39
1474 citiri
Un elev care dădea examenul pentru obținerea permisului auto a făcut infarct în timpul probei. Acuzațiile care i se aduc examinatorului
Elevul a ajuns de urgenta la spital Foto: Facebook/SMURD

Un candidat la examenul auto din București a suferit, luni dimineață, un infarct chiar în timpul probei practice. Martorii susțin că polițistul examinator nu i-ar fi acordat primul ajutor, iar autoritățile verifică acum dacă procedurile au fost respectate.

Elevul aflat la volan se afla chiar în timpul examenului pentru obținerea permisului auto, în momentul în care i s-a făcut rău. Polițistul l-a observat că nu se simte bine și i-a cerut să tragă pe dreapta. Martorii povestesc că bărbatul a căzut cu capul pe volan și pentru o perioadă de timp a fost inconștient, arată Digi24.ro.

Aceștia susțin că polițistul examinator nu i-ar fi acordat primul ajutor și totodată că ar fi trecut destul de mult timp până când bărbatul a fost resuscitat.

Bărbatul a ajuns la spital, unde primește îngrijiri medicale.

Autoritățile vor verifica ce s-a întâmplat în timpul examenului, având în vedere că acesta a fost filmat, conform reglementărilor legale.

Acesta nu este un caz unic. În 2023, în Cluj-Napoca, o femeie de 45 de ani a făcut atac de cord, însă viața ei a fost salvată datorită intervenției prompte a polițistului examinator.

Deficitul comercial al României, în continuă creștere. Am importat bunuri de peste 64 de miliarde de euro, în primele șase luni din 2023. Exporturile sunt mult mai slabe
Deficitul comercial al României, în continuă creștere. Am importat bunuri de peste 64 de miliarde de euro, în primele șase luni din 2023. Exporturile sunt mult mai slabe
România a înregistrat în prima jumătate a anului 2025 un deficit comercial de 16,7 miliarde de euro, în creștere cu peste 10% față de aceeași perioadă din 2024, pe fondul unui avans al...
Gigi Becali acuză Guvernul Bolojan că îi blochează vânzarea unei fabrici de armament către investitori americani. Omul de afaceri amenință că merge în instanță
Gigi Becali acuză Guvernul Bolojan că îi blochează vânzarea unei fabrici de armament către investitori americani. Omul de afaceri amenință că merge în instanță
De peste trei ani, Gigi Becali încearcă fără succes să vândă o veche fabrică din Drăgășani, evaluată la 13 milioane de euro. Latifundiarul din Pipera acuză comisiile guvernamentale că...
#examen auto, #permis, #infarct, #examinator auto, #acuzatii , #examen auto
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
O retea care slabeste sistemul de sanatate din interior. Manageri platiti cu mii de euro in spitale de stat cu mame-patroni la privat
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: "Ar fi un scenariu devastator si pentru Romania"
ObservatorNews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamna. Subiecte la Limba si literaturaromana

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un elev care dădea examenul pentru obținerea permisului auto a făcut infarct în timpul probei. Acuzațiile care i se aduc examinatorului
  2. Schimbările propuse pentru Pilonul 2 sunt neconstituționale?
  3. BNR menține dobânda-cheie la 6,50% - TradeVille
  4. Deficitul comercial al României, în continuă creștere. Am importat bunuri de peste 64 de miliarde de euro, în primele șase luni din 2023. Exporturile sunt mult mai slabe
  5. Gigi Becali acuză Guvernul Bolojan că îi blochează vânzarea unei fabrici de armament către investitori americani. Omul de afaceri amenință că merge în instanță
  6. Un bărbat care a urmat un sfat ChatGPT a ajuns la spital. Cum a ajuns să-și pună viața în pericol după îndrumările inteligenței artificiale
  7. SRL versus PFA. Ce formă de organizare fiscală se potrivește mai bine antreprenorilor aflați la început de drum în această perioadă
  8. Care sunt țările care alimentează din umbră războiul din Ucraina cumpărând petrol rusesc. Miza din ce în ce mai mare pentru SUA, Rusia și țările asiatice
  9. Cine este românul care se află pe lista celor mai bogați imigranți din America în 2025. Averea lui este estimată la 2,5 miliarde de dolari
  10. Impozite de două sau de trei ori mai mari pentru anumite mașini. Cât vor plăti românii care au în proprietate autovehicule