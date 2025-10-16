Modificarea examenului auto pe care o propune un campion de raliuri: „Condusul de mașini nu e pentru toată lumea”

Autor: Andi Miron
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 20:59
Foaie de examen scris și pix, polițist de la Rutieră / FOTO: Unsplash.com, colaj Ziare.com

Accidentul mortal din cartierul Berceni, din București, a redeschis dezbaterile despre modul în care școlile de șoferi pregătesc viitorii deținători de permis, respectiv despre examinarea propriu-zisă. Campionul de raliuri Vali Porcișteanu a abordat aceste subiecte, pentru Ziare.com.

În opinia lui Porcișteanu, expert în conducere defensivă, examinarea pentru cei ce doresc să obțină carnetul de conducere trebuie să devină mai strictă.

„Examinarea să se facă mult mai drastic. Acum unii se plâng că se ia greu permisul. Bun, să fie și mai greu. Atât de greu încât să-l poți obține doar dacă ești capabil 100%, nu dacă ai avut noroc și ai dat de un examinator mai blând, nu ți-a murit motorul și ai reușit să pui frână la stop. Asta nu înseamnă că ești bun de șofer. Poate că ai avut o zi norocoasă, iar a doua zi ai uitat ce ai învățat. Dacă unul singur din 50 de candidați ia permisul, asta e! Condusul de mașini nu e pentru toată lumea”, a declarat pilotul de curse.

Lipsă de conștientizare din partea piloților experimentați

Vali Porcișteanu a observat la șoferii din România diverse neajunsuri, inclusiv la cei cu experiență. Nu doar juniorii prezintă mari carențe, avertizează expertul în motorsport.

„Vorbim despre problemele de conștientizare, în primul rând. Unii spun că ‘nu, mie nu are cum să mi se întâmple! Eu știu, sunt pregătit’. Cu cât au mai mulți kilometri la bord, cu atât crește mai mult riscul, de fapt. Practic, te păcălești singur spunând că ‘da, am mulți kilometri, nu s-a întâmplat nimic până acum și nici înainte’. Dar, de fapt, asta se poate întâmpla oricând. Apoi, nu știu să utilizeze tehnologia așa cum ar trebui, nu respectă legislația - dacă întrebi mai mulți șoferi care ar trebui să fie viteza pentru circulația în zona trecerilor de pietoni, nu știu dacă 9 din 10 ar răspunde corect. Sau poate că știu, dar nu-i interesează ca într-un astfel de context să circule cu 30 km/h”, a declarat Porcișteanu.

Un cerc vicios. „Nu te lasă ceilalți, dacă vrei să respecți toate regulile de circulație”

Totodată, în societatea românească există un cerc vicios, avertizează pilotul de curse.

„Există situații în care chiar dacă vrei să respecți regulile de circulație, nu poți. Exemplu, DN2, ‘Drumul Morții’. Dacă respecți limitele de viteză, se urcă pe tine camioanele. Deci nu te lasă ceilalți, dacă vrei să respecți toate regulile de circulație. La fel și cu școlile de șoferi, care poate că ar vrea să facă în mod corect cursurile de legislație. Cursanții spun că pleacă la altă școală de șoferi, unde nu sunt chemați la aceste cursuri teoretice. Deci și școala care dorește să fie corectă nu poate fi, de fapt, corectă, pentru a putea supraviețui”, a concluzionat Vali Porcișteanu, pentru Ziare.com.

