Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 14:21
293 citiri
Cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului continuă cu probele scrise. Peste 30.200 de candidați se vor prezenta la examen
Elevi în timpul unui examen FOTO: Hepta

Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând de luni, 11 august, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an.

Prima probă este cea la Limba şi literatura română. Primele rezultate se vor afişa în 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi făcute publice în 26 august.

Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat 2025, sesiunea a doua, încep, luni, cu cea la Limba şi literatura română. Marţi va avea loc proba scrisă obligatorie a profilului, iar miercuri proba scrisă la alegere a profilului şi specializării.

Joi este programată proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Rezultatele se vor afişa în 18 august, până la ora 12:00, iar între orele 14:00 şi 18:00 pot fi vizualizate lucrările scrise şi pot fi depuse contestaţii.

Rezultatele finale se vor afişa în 26 august.

La aceste probe sunt înscrişi peste 30.200 de absolvenţi de liceu, dintre care peste 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidaţi din promoţiile anterioare, care vor susţine examenul integral sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Probele încep la ora 9:00, accesul candidaţilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, în concordanţă cu Procedura de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidaţii surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Pe durata desfăşurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Subiectele şi baremele se publică în fiecare zi de probă scrisă la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro.

Examenul este promovat de candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notaţi cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) şi au obţinut cel puţin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

