O femeie a luat examenul de conducere după 960 de încercări. Suma imensă cheltuită pentru a obține permisul

O femeie din Coreea de Sud a obținut permisul de conducere abia la a 960-a încercare, iar toate aceste eșecuri repetate au făcut-o să scoată din buzunar circa 12.500 de euro.

Cha Sa-soon (69 ani) a încercat pentru prima dată în 2005 să susțină proba scrisă și a picat-o, iar ulterior a continuat să o susțină în fiecare zi, cinci zile pe săptămână, timp de trei ani - cu un total de 780 de încercări.

Ulterior, ea a început să susțină testul doar de două ori pe săptămână până când a trecut în sfârșit - înainte de a fi nevoită să treacă la proba practică. Ea a trecut examenul de conducere după ce a încercat de 10 ori, adică a trecut prin 960 de examene în total înainte de a-și obține permisul, potrivit Mirror, citat de Observator.

Femeia avea o afacere cu legume și susține că nu a renunțat deoarece avea nevoie să le transporte mai ușor.

”Când în sfârșit și-a luat permisul, am sărbătorit cu toţii, am îmbrățișat-o, i-am dat flori. Nu am avut curajul să-i spunem să renunțe pentru că ea a continuat să tot vină”, a declarat instructorul ei auto.

Ads