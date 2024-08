O importantă facultate a renunțat la lucrarea de licență. Studiile se termină cu un test grilă

Sistemul de educație din România este într-o continuă schimbare. Universitățile au autonomie, astfel că pot decide cum organizează admiterea și inclusiv în ce mod se desfășoară examenul de licență.

Astfel, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a decis, la cererea studenților, eliminarea lucrărilor de licență la Drept. "Ei au inițiat acest demers, nu noi. Au făcut un sondaj. Peste 90% din studenții unui an, respectiv peste 84% din studenții celuilalt an au solicitat acest lucru. Acesta a fost motivul pentru care am optat pentru varianta conferită de lege și care, de altfel, se aplică și la Universitatea din București încă din 2017", a explicat decanul facultății, Șerban Diaconescu, pentru Edupedu.ro.

Acesta spune că a fost luată în considerare și incapacitatea programelor anti-plagiat de a detecta furtul literar. "Decizia a fost luată de Consiliul profesoral după ce „peste 90% din studenții unui an, respectiv peste 84% din studenții celuilalt an au solicitat acest lucru", a explicat Șerban Diaconescu.

Astfel, examenul de tip grilă rămâne singura probă pe care studenții trebuie să o promoveze.

"Am cântărit faptul că există o nefericită exagerare la verificarea lucrărilor prin programe de anti-plagiat, care, din păcate, nu întrunesc standardele de calitate, care să permită o verificare reală a existenței sau inexistenței plagiatului. Concret, în lucrările studenților noștri, orice referire la un text de lege, orice referire la hotărâri judecătorești este marcată ca fiind plagiat, pentru că mai există undeva un document electronic în acest sens", a mai subliniat acesta.

