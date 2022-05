Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat marți, 17 mai, că subiectele la examenele naţionale - Evaluarea Naţională şi Bacalaureat - vor fi adaptate situaţiei create de criza sanitară.

Ministrul a precizat că elevii claselor a VIII-a şi a XII-a nu vor fi cei care vor plăti pentru pierderile din sistem în perioada pandemiei de Covid-19 şi, prin urmare, subiectele vor fi adaptate situaţiei.

”Atâta vreme cât această perioadă de criză sanitară a însemnat o catastrofă educaţională pentru orice sistem de educaţie, inclusiv pentru sistemul de educaţie românesc, este total incorect să plătească doar elevii cauzele obiective generate de criza sanitară sau o oarecare pricepere de nivel scăzut a autorităţilor în a gestiona acest proces. Pe cale de consecinţă, subiectele vor fi perfect adaptate acestei perioade care a însemnat doi ani din parcursul educaţional al elevilor care susţin probele naţionale, şi Evaluarea Naţională, şi Bacalaureatul. Deci vom avea şi voinţa şi înţelepciunea necesară în concepţia subiectelor pentru aceste probe naţionale, încât să nu fie elevii aceia care vor fi nevoiţi să plătească”, a spus Cîmpeanu marți seară, la TVR.

Ministrul a precizat că ”elevii ştiu la ce să se aştepte”, atunci când vine vorba despre aceste examene naţionale.

O singură medie la final în anul școlar 2022-2023

Sorin Cîmpeanu a mai anunţat că de anul şcolar viitor va exista o singură medie generală, la final.

”Media generală va fi una singură, la final de an. Nu ne interesează din punct de vedere administrativ să avem mai mult de o medie generală la final de an, fiecare profesor ştie foarte bine să îşi evalueze elevii ritmic, pe parcursul întregului an şcolar”, a explicat ministrul.

Anul şcolar 2022-2023 începe în 5 septembrie, se termină în 16 iunie şi va cuprinde cinci perioade de învăţare şi cinci vacanţe.

