Arma pe care Ucraina a cerut-o insistent a ajuns pe front. "Rusia trebuie să se teamă mult mai mult decât de HIMARS" VIDEO

Un filmuleț apărut pe rețelele sociale certifică în premieră faptul că armata ucraineană a început să folosească o armă extrem de puternică, pe care o solicită Occidentului încă de la începutul războiului.

Pentagonul a confirmat oficial în cursul zilei de joi, 8 septembrie, că a înarmat Ucraina cu proiectilele Excalibur. Departamentul Apărării din SUA va cheltui 92 de milioane de dolari din fonduri suplimentare aprobate de Congres „pentru achiziționarea de muniție pentru înlocuirea M982 Excalibur transferate în Ucraina în sprijinul efortului internațional de contracarare a agresiunii ruse”, potrivit unui document bugetar citat de Bloomberg, semnat în august și care n-a fost dezvăluit anterior.

Este una dintre armele cerute insistent de strategii militari ucraineni încă de la începutul conflictului armat provocat de Rusia. Oficialii de la Kiev s-au plâns în permanență în ultimele luni că sunt forțați la defensivă de incapacitatea de a viza ținte inamice situate la mare distanță.

Istoricul militar britanic Chris Owen analizează filmul și explică de ce este o evoluție atât de importantă faptul că Ucraina are acum în dotare proiectile de artilerie M982 Excalibur.

"Rusia trebuie să se teamă mult mai mult decât de HIMARS", arată Owen.

2/ This video shows a Ukrainian soldier using an Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter (EPIAFS) to program Excalibur rounds with target coordinates (h/t to the eagle eye of @noclador for spotting it). pic.twitter.com/a9GajmmnV2 — ChrisO (@ChrisO_wiki) September 7, 2022

Ads

"Excalibur este un proiectil de artilerie suedezo-american de 155 mm care poate fi tras dintr-o serie de sisteme de artilerie standard NATO. Este ghidat de GPS, iar direcția către țintă este menținută și ajustată cu ajutorul aripioarelor pliabile montate în partea superioară a arcului balistic. Înainte de tragere, coordonatele țintei sunt stabilite folosind sistemul EPIAFS (Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter).

1/ Why is visual confirmation that Ukraine now has M982 Excalibur artillery rounds in its inventory such a big f'ing deal, as a certain US president might say? A 🧵 on why Russia might well need to fear Excalibur more than HIMARS. pic.twitter.com/AHHtaxsNSY — ChrisO (@ChrisO_wiki) September 7, 2022

Ads

Proiectilul este extraordinar de precis, cu o eroare circulară probabilă (CEP) de numai 5 metri. (În testare, eroarea medie a fost de 1,6 metri). Acesta transformă efectiv obuzierele de 155 mm în puști cu lunetă supradimensionate capabile să distrugă ținte individuale de la zeci de kilometri distanță", descrie Owen proiectilul.

4/ Excalibur is a Swedish-US 155mm artillery round that can be fired from a range of NATO-standard artillery systems. It's GPS-guided, gliding on folding fins from the top of its ballistic arc onto its target. Before firing, the target coordinates are set using the EPIAFS system. pic.twitter.com/UYC2xYxMOW — ChrisO (@ChrisO_wiki) September 7, 2022

"S-a terminat totul pentru un tanc cu armură puternică, precum T-72 (din dotarea armatei ruse), dacă este lovit direct de sus de un proiectil de 155 milimetri. 22 de kilograme de explozibil puternic proiectate cu o viteză de sute de metri pe secundă sau explozia deasupra capului pot face praf multe lucruri, inclusiv armura superioară a unui tanc și echipajul din interior", mai arată analistul militar.

Ads

Chiar și o ratare ușoară a țintei poate paraliza un tanc și poate răni sau ucide echipajul. Testele efectuate de armata americană în anii 1980 au arătat că pot fi cauzate pagube grave de o explozie de 155 mm la o distanță de până la 30 metri.

Precizia lui Excalibur le permite ucrainenilor să treacă de la țintirea aproximativă a tancurilor rusești la aruncarea de obuze direct asupra tancurilor. Sau ar putea trece de la vizarea clădirilor la vizarea camerelor individuale ale acestor clădiri.

Acest nivel de precizie oferă alte posibilități utile. Permite sprijinul de artilerie la distanțe de 75-150 metri de soldații aflați în teren, ceea ce în mod normal nu ar fi posibil fără a-i pune serios în pericol. Sau ar putea fi folosit pentru lovituri de precizie în zone civile.

Un alt avantaj crucial al Excalibur este că raza sa de acțiune este mai mare decât proiectilele de artilerie convenționale. În funcție de lungimea țevii (calibru), gama Excalibur variază de la 40 la 70 de kilometri. Obuzierele M777 pot trage până la 40 de kilometri, CAESAR și Krab până la 50 de kilometri.

Ads

Ucraina are mult mai multă artilerie de 155 mm decât are HIMARS sau M270 – 200+ sisteme de artilerie de 155 mm, comparativ cu 25 de HIMARS/M270, potrivit datelor.

Acest lucru îi oferă mult mai multe opțiuni pentru utilizarea proiectilelor Excalibur.

HIMARS/M270 are o rază de acțiune mai mare și o precizie și mai mare, dar utilitatea sa este limitată de numărul mic de lansatoare donate Ucrainei până acum. Aceasta este o limitare majoră pentru o linie de front care are 2.400 de kilometri lungime. Cele peste 200 de sisteme pentru proiectilele Excalibur de 155 milimetri pot acoperi o zonă foarte largă.

"De asemenea, în timp ce rachetele HIMARS pot fi potențial interceptate (rușii pretind că au reușit acest lucru, fapt contestat de ucraineni), proiectilele de artilerie sunt ținte mult mai dificile în defensivă. Din câte știu eu, Rusia nu are un echivalent terestru al sistemului C-RAM (anti-rachetă) al SUA", mai afirmă Chris Owen.

"Așadar, pe scurt, cu Excalibur confirmat a fi în joc, forțele ruse din Ucraina se pot aștepta la mai multe „accidente legate de fumat” și „vizite” neașteptate", încheie istoricul militar.

Ads