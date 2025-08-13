Primăria cu datorii de peste 5 milioane de euro la ANAF, la un pas de executare silită. Cum poate ajunge un UAT în insolvență

Autor: Eugen Porojan
Miercuri, 13 August 2025, ora 11:58
Primăria cu datorii de peste 5 milioane de euro la ANAF, la un pas de executare silită. Cum poate ajunge un UAT în insolvență
Primăria Giurgiu datorează ANAF-ului 5 milioane de euro FOTO Facebook /Primaria Municipiului Giurgiu

Primăriile din România nu pot da faliment, dar pot ajunge în situații grave, chiar la executare silită. Primăria Municipiului Giurgiu datorează ANAF peste 5 milioane de euro, din care o treime sunt dobânzi și penalități. Chiar dacă a inițiat procedura de executare silită, ANAF are aceeași problemă cu multe alte primării din țară, care nu își pot achita cheltuielile curente din veniturile încasate.

Direcția Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu (DJFP), care face parte din ANAF, a cerut Primăriei Giurgiu să comunice o listă cu clădiri din domeniul privat al municipalității, prin care poate acoperi valoarea de peste 5,2 milioane de euro (26,8 milioane de lei).

ANAF a deschis procedura de executare silită (fiscală) și a menționat că suma reprezintă un procent de 150% dintr-o datorie a Primăriei Giurgiu către ANAF: datoria efectivă plus dobânzi și penalități, scrie Europa Liberă.

Potrivit primarului Adrian Anghelescu (PNL), datoriile provin din neplata unor cofinanțări și cheltuieli neeligibile pentru proiecte cu fonduri europene.

Datoriile în sine reprezintă circa 17 milioane de lei (3,4 milioane de euro), restul de peste 1,6 milioane fiind dobânzile și penalitățile.

Cum poate ajunge o primărie în insolvență

Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) pot ajunge în insolvență în două situații, potrivit Legii 273 din 2006:

  • când datoriile sunt mai vechi de 120 de zile și depășesc 50% din bugetul general al UAT-ului;
  • când nu sunt plătite salariile pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenței.

Intrarea în insolvență trebuie cerută la tribunal de cel puțin un creditor care are de încasat datorii care depășesc 50% din bugetul primăriei „pe o perioadă de 120 de zile consecutive”.

#executare silita, #ANAF, #Primaria Giurgiu, #datorii anaf, #insolventa , #primaria
