Omul care a condus execuția soților Ceaușescu. Singurul regret: „Am luat viața la doi oameni. Nu aveam acest drept”

Colonelul în rezervă, Ionel Boeru, cel care a condus operațiunea de execuție a soților Ceaușescu, în decembrie 1989, susține că „regretă enorm” că le-a luat viața celor doi.

Boeru spune că la momentul evenimentelor nu a realizat că procesul soților Ceaușescu a fost doar o mascaradă, decizia fiind deja luată, dar după aceea „și-a dat seama că așa a fost”.

„Am avut discuții inclusiv cu dl. Voican Voiculescu pe care inițial l-am admirat, pentru că el a zis că el n-a știut de ce se află acolo. Nici acum nu vrea să recunoască că el superviza toată acea problemă.

Cel care a organizat totul acolo și a condus totul a fost generalul Stănculescu. Cei care supervizau acea problemă a fost Măgureanu și cu Voican Voiculescu. De asemenea, pe timpul procesului, şi asta am aflat ulterior de la alte persoane, Stănculescu a fost tot timpul informat de ce se întâmplă în București. Deci după mine exista și o altă variantă.Stănculescu a jucat la două capete tot timpul.

Ion Iliescu, era omul KGB-ului şi nu știu dacă Stănculescu a făcut academia la ruși sincer”, a declarat Boeru, la Antena 3.

Șeful plutonului de execuție susține că „regretă enorm” că le-a luat viața soților Ceaușescu.

„Singurul lucru pe care îl regret este faptul că am luat viața la doi oameni. Aici regret enorm că n-aveam acest drept. (...) Din punct de vedere psihic și medical ne-a fost rău atunci. Eu știu ce probleme am cu cei doi care a fost cu mine și care şi acum au probleme mari, la 34 de ani de atunci. Au remușcări, sindrom post-traumatic. Şi eu îl am, mai ales în perioada asta în care ni se aduce aminte. Am momente când mă apuc şi beau pe fond de anxietate”, a mai declarat Boeru, potrivit sursei amintite.