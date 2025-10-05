Cum poți îmbunătăți beneficiile celor „10.000 de pași” pentru sănătate. „Combinația dintre cantitate și calitate este cea care îți oferă cele mai bune câștiguri”

Mersul pe jos mai rapid pentru perioade scurte reduce riscul de probleme de sanatate FOTO Pexels

Este anul 2025, iar mersul pe jos de 10.000 de pași pe zi este unul dintre cele mai populare obiective de fitness de pe planetă. Deși justificarea științifică este îndoielnică - cercetările sugerează că efectuarea a 7.000 până la 8.000 de pași pe zi oferă beneficii optime pentru sănătate, psihicul uman adoră să aibă un număr rotund și frumos la care să țintească, iar dacă un obiectiv de pași încurajează oamenii să se miște mai mult, nu este deloc un lucru rău.

Cu toate acestea, o lucrare din 2024 publicată în Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports sugerează că sunt mai multe lucruri de luat în considerare decât numărul de pași pe care îi faci dacă vrei să maximizezi beneficiile, cum ar fi pierderea în greutate, scăderea tensiunii arteriale și scăderea nivelului de zahăr din sânge.

Articolul arată că atât cantitatea, cât și calitatea exercițiilor (adică intensitatea) sunt asociate cu cei cinci factori de risc cardiovascular pentru sindromul metabolic: circumferința crescută a taliei, trigliceridele ridicate, HDL scăzut (sau colesterolul „bun”), hipertensiunea arterială și glicemia ridicată.

Pentru a îmbunătăți aceste aspecte, „analiza arată că poți scăpa pur și simplu făcând un volum mai mare de exerciții, dar este mai bine să combini un volum mai mare și o intensitate mai mare de exerciții”, îmi spune autorul principal al lucrării, Dr. Elroy Aguiar. „Combinația dintre cantitate și calitate este cea care îți oferă cel mai bun beneficiu.”

Cu alte cuvinte, încorporarea unei perioade de mers pe jos puțin mai rapide în fiecare zi ar putea avea impacturi pozitive semnificative.

Cum să faci 10.000 de pași pe zi pentru rezultate optime pentru sănătate

Vestea bună este că, în special pentru cei care sunt noi în domeniul exercițiilor fizice, creșterea calității exercițiilor fizice nu trebuie să însemne înscrierea la mai multe clase HIIT transpirate sau angajarea la intervale de sprint. Poate fi la fel de simplu ca mersul pe jos puțin mai repede.

„Acumularea unui volum mare de mers pe jos pe parcursul zilei, apoi concentrarea pe cel puțin 30 de minute de mers pe jos sau jogging mai rapid, ar fi o modalitate de a reduce valorile pentru fiecare dintre factorii de risc progresivi”, spune Dr. Aguiar.

Cu toate acestea, s-a demonstrat că și perioadele mai scurte de activitate fizică mai intensă au un efect pozitiv.

„Una dintre descoperirile cu adevărat interesante ale studiului nostru a fost că, dacă ne uităm la cea mai mare activitate pe minut a oamenilor pe parcursul fiecărei zile, mediată pe parcursul perioadei de monitorizare, acesta a fost un semnal foarte puternic pentru dacă aveau unul sau mai mulți factori de risc ai sindromului metabolic prezenți”, explică Dr. Aguiar. „Chiar și un minut de activitate de intensitate ridicată ar putea fi benefic.”

În practică, aplicarea acestui sfat ar putea însemna că majoritatea pașilor zilnici sunt efectuați în ritmul obișnuit. Apoi, puteți încerca să includeți o plimbare rapidă în timp ce faceți activitățile zilnice, la un moment dat în timpul zilei. O cadență mai mare a fost, de asemenea, legată de îmbunătățirea rezultatelor pentru sănătate.

Beneficiile concentrării pe calitatea și cantitatea exercițiilor

Dacă îi întrebați pe oameni despre obiectivele lor de fitness pentru 2025, „îmbunătățirea factorilor de risc ai sindromului metabolic” probabil că nu apare de prea multe ori. Însă, prin descompunerea exercițiilor în părțile sale necesare, beneficiile îmbunătățirii calității și cantității exercițiilor fizice devin mult mai ușor de înțeles.

„Exercițiile fizice sunt o parte a unei strategii comportamentale de a pierde în greutate, ceea ce ar reduce adipozitatea viscerală”, explică Dr. Aguiar. Adipozitatea viscerală se referă la grăsimea care se găsește în jurul organelor vitale, în profunzimea zonei abdominale.

„Știm că, dacă stochezi masă de grăsime în jurul zonei abdominale, este mai periculos decât să stochezi masă de grăsime în partea inferioară a corpului sau subcutanat [chiar sub piele]. Grăsimea viscerală din jurul organelor vitale provoacă multe probleme în ceea ce privește semnalizarea metabolică care are loc acolo. În esență, este periculos să stochezi multă grăsime abdominală, deoarece schimbă modul în care funcționează organele vitale din acea zonă.

„Prin acumularea unui volum și a unei intensități mai mari de activitate, poți reduce greutatea și grăsimea abdominală”, spune expertul.

Ca întotdeauna, este probabil să vezi cele mai bune rezultate în pierderea în greutate schimbând atât nivelurile de activitate, cât și dieta. Dar exercițiile fizice vor oferi în continuare beneficii semnificative.

„În special pentru persoanele supraponderale și obeze și care pot avea sindrom metabolic, exercițiile fizice și strategiile comportamentale pot minimiza și inversa factorii de risc atunci când aceștia se află în stadii incipiente”, adaugă Dr. Aguiar.

Tensiunea arterială este un alt factor de risc al sindromului metabolic care poate fi îmbunătățit prin creșterea cantității și calității nivelului de activitate fizică săptămânală.

„Exercițiile fizice sunt deja bine cunoscute pentru reducerea tensiunii arteriale sistolice și diastolice; aceasta se numește hipotensiune post-exercițiu”, spune Dr. Aguiar. „În doar 15 sau 20 de minute după exercițiu, puteți observa o scădere a tensiunii arteriale după o singură sesiune de mers pe jos, de exemplu.

„Simpla ieșire la plimbare într-un ritm alert, mai rapid decât ați face-o în mod normal, vă va scădea tensiunea arterială timp de până la aproximativ 24 de ore după exercițiu.”

Un mers mai rapid este, de asemenea, capabil să scadă nivelul glicemiei timp de până la 48 de ore, adaugă Dr. Aguiar.

„Fiecare dintre acești cinci factori de risc ai sindromului metabolic, pe o perioadă scurtă de timp de la ore la zile, poate beneficia de o plimbare rapidă, o alergare lentă sau ceva de genul acesta. Prin respectarea constantă a ghidurilor de activitate fizică, toți cei cinci factori de risc se vor îmbunătăți și ei în timp.”

Cum să-ți crești nivelul de activitate

În general, Dr. Aguiar spune că ghidurile actuale de activitate fizică ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) oferă un punct de referință solid la care să țintești.

Acestea afirmă că „fiecare mișcare contează pentru o sănătate mai bună” și că, în fiecare săptămână, adulții ar trebui să urmărească să acumuleze 150 de minute de activitate de intensitate moderată, 75 de minute de activitate de intensitate viguroasă sau o combinație a celor două. Dar această rețetă generală poate lua multe forme pentru a se potrivi stilului tău de viață.

„Unii oameni ar putea alege să-și facă cea mai mare parte a activității în weekend, iar alții ar putea alege să-și împartă activitatea în perioade mai mici pe parcursul zilei”, spune Dr. Aguiar.

„De asemenea, puteți folosi mișcarea incidentală. Noul mesaj al OMS spune că toate mișcările contează, așa că, dacă asta înseamnă să mergeți puțin mai repede la mașină sau la gară, doar pentru a vă crește puțin ritmul cardiac și rata metabolică pentru perioade scurte pe care le puteți acumula pe parcursul zilei, aceste lucruri contează în ceea ce privește exercițiile fizice.

„Și sunt incidentale. Cu toții mergem pe jos, într-o oarecare măsură; de la birou la baie sau la o cafenea locală. Dacă vă puteți concentra pe mersul pe jos puțin mai repede decât în mod normal, acest lucru va fi benefic pentru mulți dintre acești factori de risc, în special pentru aspectul legat de glicemie și tensiunea arterială.”

