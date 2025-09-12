Rusia cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus înaintea exercițiilor militare comune ale Moscovei și Minskului

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 07:58
1823 citiri
Rusia cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus înaintea exercițiilor militare comune ale Moscovei și Minskului
Granița Poloniei cu Belarus FOTO / Hepta

Rusia a cerut Poloniei redeschiderea graniței cu Belarus, joi, 11 septembrie, înaintea începerii exercițiilor militare comune plănuite de Moscova și Minsk. Măsura a fost anunțată de Varșovia marți, înainte de incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Exercițiile militare comune ale Federației Ruse și Belarus încep vineri și se încheie marți, 16 septembrie.

„Facem apel la Varșovia să reflecteze asupra consecințelor unor astfel de măsuri contraproductive și să reconsidere decizia luată cât mai curând posibil”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit unui comunicat.

„Este evident că măsurile de confruntare luate de liderii polonezi au un singur obiectiv: justificarea unei politici de escaladare a tensiunilor în Europa Centrală”, a adăugat ea.

Exercițiile militare dintre Rusia și Belarus, denumite Zapad-2025 (Vest-2025), sunt programate să înceapă vineri. Acestea provoacă îngrijorare în rândul țărilor NATO, în special după intruziunea fără precedent, în noaptea de marți spre miercuri, a unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez.

Marți, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat închiderea frontierei începând din noaptea de joi spre vineri, la miezul nopții. El a justificat această măsură prin „motive de securitate națională”, descriind manevrele ruso-belaruse drept „agresive”.

Lituania și Letonia, celelalte țări NATO care au o graniță comună cu Belarus, sunt de asemenea în alertă înaintea începerii exercițiilor militare Zapad, programate o dată la 4 ani.

NATO se pregătește pentru exercițiile militare ale Rusiei cu Belarus. „Sunt gata să răspundă dacă va fi necesar”
NATO se pregătește pentru exercițiile militare ale Rusiei cu Belarus. „Sunt gata să răspundă dacă va fi necesar”
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exercițiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă...
Belarusul a eliberat 52 de deținuți străini, la cererea președintelui SUA. Declarație surpriză a lui Lukașenko: "Să fim alături de Trump"
Belarusul a eliberat 52 de deținuți străini, la cererea președintelui SUA. Declarație surpriză a lui Lukașenko: "Să fim alături de Trump"
Republica Belarus, aliată a Rusiei, a eliberat joi, 11 septembrie 2025, 52 de deținuți de diferite naționalități, după un apel în acest sens al președintelui Statelor Unite, Donald Trump....
#exercitii militare Rusia Belarus, #Polonia, #Belarus, #Lituania, #Letonia , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit oferta oficiala: 4.000.000 de euro pentru Stefan Baiaram!
ObservatorNews.ro
Afacerea pornita cu 15.000 de lei de un fost agent de vanzari. "Avem fructe proaspete pana la primul inghet"
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri in locul unde romanii sunt mai urati ca oriunde. "Cea mai mare placere a lor e sa bata straini pe strada"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus înaintea exercițiilor militare comune ale Moscovei și Minskului
  2. Trump, speriat de asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă ia măsuri de securitate suplimentare
  3. Consiliul de Securitate ONU, reuniune pe tema dronelor rusești ajunse în Polonia. Varșovia acuză ”o încercare de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei”
  4. Fost șef din cadrul NATO, despre situația dronelor rusești din Polonia: „Trebuie să trecem la o apărare aeriană agresivă”
  5. Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare. Fostul președinte al Braziliei risca până la 40 de ani pentru tentativă de lovitură de stat
  6. NATO își întărește apărarea după ce drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei. Ce state sunt în alertă
  7. Trump crede că dronele rusești ajunse în Polonia ”ar putea fi o eroare”, după ce liderii europeni au condamnat gestul ”intenționat”
  8. O nouă criză în Educație. Lipsesc profesori în școli pentru mai multe materii de Bacalaureat: „Nu numai că salariile sunt mici, dar și condițiile sunt precare”
  9. A fost ucis agitatorul favorit al tinerilor radicalizați de extrema dreaptă pe rețele. Influența lui a ajuns și în România: „Punea fascismul la egalitate cu orice altă opinie politică”
  10. Până la ce vârstă suntem apți de muncă, fără boli. Verdictul medicului: „Nu ne comparăm cu Vestul”