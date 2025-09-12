Rusia cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus înaintea exercițiilor militare comune ale Moscovei și Minskului

Rusia a cerut Poloniei redeschiderea graniței cu Belarus, joi, 11 septembrie, înaintea începerii exercițiilor militare comune plănuite de Moscova și Minsk. Măsura a fost anunțată de Varșovia marți, înainte de incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Exercițiile militare comune ale Federației Ruse și Belarus încep vineri și se încheie marți, 16 septembrie.

„Facem apel la Varșovia să reflecteze asupra consecințelor unor astfel de măsuri contraproductive și să reconsidere decizia luată cât mai curând posibil”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit unui comunicat.

„Este evident că măsurile de confruntare luate de liderii polonezi au un singur obiectiv: justificarea unei politici de escaladare a tensiunilor în Europa Centrală”, a adăugat ea.

Exercițiile militare dintre Rusia și Belarus, denumite Zapad-2025 (Vest-2025), sunt programate să înceapă vineri. Acestea provoacă îngrijorare în rândul țărilor NATO, în special după intruziunea fără precedent, în noaptea de marți spre miercuri, a unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez.

Marți, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat închiderea frontierei începând din noaptea de joi spre vineri, la miezul nopții. El a justificat această măsură prin „motive de securitate națională”, descriind manevrele ruso-belaruse drept „agresive”.

Lituania și Letonia, celelalte țări NATO care au o graniță comună cu Belarus, sunt de asemenea în alertă înaintea începerii exercițiilor militare Zapad, programate o dată la 4 ani.

Ads