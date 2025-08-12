Rusia organizează exerciții militare comune cu Belarus în luna septembrie. Pregătirea soldaților pentru „a respinge o eventuală agresiune”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 12 August 2025, ora 13:09
Rusia organizează exerciții militare comune cu Belarus în luna septembrie FOTO Facebook /Russian Army

Armata rusă și cea belarusă organizează împreună exerciții strategice comune în Belarus în luna septembrie. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării de la Minsk, care a menționat că scopul exercițiilor este pregătirea celor două țări pentru a „respinge o eventuală agresiune”.

Exercițiile militare vor testa capacitățile Rusiei și Belarusului și de a „asigura securitatea militară a Uniunii Statale și pregătirea acestora pentru a respinge o eventuală agresiune”, a declarat generalul-maior Valeri Revenko, citat de ministerul Apărării din Belarus. Uniunea Statală este o uniune și alianță fără frontiere între cele două foste republici sovietice vecine.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat cu ceva timp în urmă, fără a da detalii sau a cita dovezi, că Rusia „pregătește ceva” în Belarus în această vară sub pretextul unor exerciții militare de rutină.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută revistei Time, președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat că a decis să mute locația exercițiilor militare comune departe de granițele vestice ale Belarusului cu țările Uniunii Europene, invocând preocupările de securitate exprimate de Polonia și țările baltice. Lukașenko a calificat ideea că Belarusul s-ar folosi de exerciții pentru a ataca cele trei țări baltice și Polonia drept „o absurditate totală”.

Generalul-maior Revenko a acuzat că exercițiile comune cu forțele ruse „sunt folosite ca pretext pentru militarizarea continuă” a țărilor vecine membre NATO, invocând exercițiile comune ale NATO care vor avea loc în Polonia și la care vor participa cel puțin 34.000 de soldați.

Belarusul, cel mai apropiat aliat al Rusiei, are relații deteriorate cu vecinii occidentali și cu Ucraina, mai ales după ce Moscova a folosit teritoriul belarus ca bază pentru un atac asupra Kievului, lansat în februarie 2022.

Ultimul dictator din Europa, canal neoficial de comunicare între Trump și Putin
Ultimul dictator din Europa, canal neoficial de comunicare între Trump și Putin
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ar fi fost utilizat de administrația de la Washington ca intermediar pentru menținerea unui canal discret de comunicare cu Kremlinul, relatează...
Armata rusă a lansat un atac masiv în estul Ucrainei, cu câteva zile înainte de summitul din Alaska. „Este o situație critică” FOTO
Armata rusă a lansat un atac masiv în estul Ucrainei, cu câteva zile înainte de summitul din Alaska. „Este o situație critică” FOTO
Forțele ruse au lansat un atac surprinzător în estul Ucrainei, la est de orașul minier Dobropillia, într-o acțiune care, potrivit bloggerilor militari ucraineni și ruși, ar putea deveni o...
#exercitii militare Rusia Belarus, #Belarus, #Aleksandr Lukasenko, #razboi Ucraina , #Rusia
