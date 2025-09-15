Trump a trimis militari americani să observe exercițiile militare ale Rusiei cu Belarus. Alte două state NATO au avut reprezentanți la manevre VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 13:48
686 citiri
Trump a trimis militari americani să observe exercițiile militare ale Rusiei cu Belarus. Alte două state NATO au avut reprezentanți la manevre VIDEO
Trump a trimis militari americani să observe exercițiile militare ale Rusiei cu Belarus FOTO Facebook /Russian Army

Exercițiile militare „Zapad-2025”, organizate de Federația Rusă cu Belarus, au beneficiat de o prezență neobișnuită. Ofițeri militari americani au observat exercițiile de luni, 15 septembrie. Promovarea evenimentului pe rețelele sociale a fost făcută printr-un clip video în care ministrul apărării din Belarus, Viktor Hrenin, îi asigură că pot urmări „orice îi interesează”.

Rusia și Belarus au început vineri, 12 septembrie, exercițiul „Zapad-2025” pe terenurile de antrenament din ambele țări, într-un moment de tensiune crescută cu NATO, la două zile după ce Polonia a doborât drone rusești care au încălcat spațiul său aerian.

Prezența americanilor la un poligon de antrenament din Belarus a fost prezentată de Ministerul Apărării al țării ca o surpriză. „Cine ar fi crezut cum va începe dimineața unei alte zile a exercițiului Zapad-2025?”, se arată într-un comunicat ce menționează prezența lor printre reprezentanții a 23 de țări, inclusiv alte două state membre NATO - Turcia și Ungaria.

Ministerul a publicat un videoclip în care doi ofițeri americani în uniformă îi mulțumesc lui Hrenin pentru invitație și îi strâng mâna.

„Vă vom arăta tot ce vă interesează. Orice doriți. Puteți merge acolo și vedea, vorbi cu oamenii”, le-a spus ministrul americanilor, care au refuzat să vorbească cu reporterii. Potrivit agenției de presă de stat BelTA, unul dintre ofițeri era atașatul militar al Ambasadei SUA de la Minsk.

Încălzirea relațiilor dintre SUA și Belarus

Prezența ofițerilor americani este cel mai recent semn al îmbunătățirii relațiilor dintre Washington și Belarus, un aliat apropiat al Rusiei care a permis Moscovei să-și folosească teritoriul pentru a trimite zeci de mii de soldați în Ucraina, în februarie 2022.

John Coale, un reprezentant al lui Trump, s-a aflat săptămâna trecută la Minsk pentru discuții cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, care a acceptat să elibereze 52 de deținuți din închisorile sale, inclusiv jurnaliști și opozanți politici.

În schimb, SUA au ridicat o parte din sancțiunile care vizau compania aeriană națională din Belarus, Belavia, permițându-i să întrețină și să cumpere componente pentru flota sa, care include aeronave Boeing. Trump dorește, de asemenea, să redeschidă ambasada SUA în Belarus în viitorul apropiat, să normalizeze relațiile și să reînvie relațiile economice și comerciale, a spus Coale.

Trump, care a încercat să medieze încetarea războiului din Ucraina, cultivă relații mai strânse cu Lukașenko, care are discuții regulate cu Putin. Săptămâna trecută, Trump i-a trimis lui Lukașenko o scrisoare prietenoasă semnată de mână prin intermediul lui Coale.

Rusia cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus înaintea exercițiilor militare comune ale Moscovei și Minskului
Rusia cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus înaintea exercițiilor militare comune ale Moscovei și Minskului
Rusia a cerut Poloniei redeschiderea graniței cu Belarus, joi, 11 septembrie, înaintea începerii exercițiilor militare comune plănuite de Moscova și Minsk. Măsura a fost anunțată de...
Acuzații de terorism pentru doi americani care au încercat să dea foc unei mașini Fox News. Au amenințat că detonează arme de distrugere în masă
Acuzații de terorism pentru doi americani care au încercat să dea foc unei mașini Fox News. Au amenințat că detonează arme de distrugere în masă
Doi bărbați au fost arestați în statul Utah, acuzați că au plantat un dispozitiv incendiar pe o mașină a postului TV conservator Fox News, duminică, 14 septembrie. Cei doi, în vârstă de...
#exercitii militare Rusia, #SUA, #zapad 2025, #Belarus, #exercitii militare Rusia Belarus , #Belarus
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in tara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sarbilor. Cum a fost primit in Grecia
Digi24.ro
EXCLUSIV Traian Basescu: "Daca noi am fi doborat drona ruseasca, credeti ca mai era ironic ambasadorul Rusiei? Macar tacea din gura"
Adevarul.ro
Scenariu de cosmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, Romania ar fi tinta reala. Seful generalilor: "Actiunea rusilor a fost deliberata"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Temperaturi de 30 de grade la început de toamnă. Regiunile în care sunt anunțate ploi în următoarele două săptămâni
  2. Ministrul de Externe susține că Rusia știe că drona îi aparținea. "Au aceeași abordare pe care au avut-o când a început războiul din Ucraina și l-au numit operațiune specială"
  3. Moscova acuză NATO că este în război cu Rusia: ”Este evident și nu este nevoie de dovezi suplimentare”
  4. Un român din Italia a bătut trei hoți care încercau să-i intre în casă. Pe unul l-a aruncat de la balcon. "Am făcut-o ca să-mi protejez familia"
  5. Trump a trimis militari americani să observe exercițiile militare ale Rusiei cu Belarus. Alte două state NATO au avut reprezentanți la manevre VIDEO
  6. Incident șocant la spitalul din Reșița. Un bărbat a murit după ce scările s-ar fi rupt, iar acesta a căzut, suferind leziuni grave în urma impactului VIDEO
  7. ”Orice dronă trebuie doborâtă pe loc”. Apelul unui deputat PNL pentru o reacție ”promptă și serioasă” a statului român
  8. Dmitri Medvedev amenință UE: „Rusia va sta cu ochii pe statele care încearcă să ne confiște proprietatea”
  9. Bulgaria acuză România de "lipsă de dorință" în deblocarea traficului peste Dunăre și cere măsuri la nivelul Comisiei Europene pentru construirea celui de-al patrulea pod
  10. Rusia recurge la troc pentru a evita sancțiunile: schimbă grâu pe mașini chinezești și semințe de in pe materiale de construcții