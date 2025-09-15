Trump a trimis militari americani să observe exercițiile militare ale Rusiei cu Belarus. Alte două state NATO au avut reprezentanți la manevre VIDEO

Exercițiile militare „Zapad-2025”, organizate de Federația Rusă cu Belarus, au beneficiat de o prezență neobișnuită. Ofițeri militari americani au observat exercițiile de luni, 15 septembrie. Promovarea evenimentului pe rețelele sociale a fost făcută printr-un clip video în care ministrul apărării din Belarus, Viktor Hrenin, îi asigură că pot urmări „orice îi interesează”.

Rusia și Belarus au început vineri, 12 septembrie, exercițiul „Zapad-2025” pe terenurile de antrenament din ambele țări, într-un moment de tensiune crescută cu NATO, la două zile după ce Polonia a doborât drone rusești care au încălcat spațiul său aerian.

Prezența americanilor la un poligon de antrenament din Belarus a fost prezentată de Ministerul Apărării al țării ca o surpriză. „Cine ar fi crezut cum va începe dimineața unei alte zile a exercițiului Zapad-2025?”, se arată într-un comunicat ce menționează prezența lor printre reprezentanții a 23 de țări, inclusiv alte două state membre NATO - Turcia și Ungaria.

Ministerul a publicat un videoclip în care doi ofițeri americani în uniformă îi mulțumesc lui Hrenin pentru invitație și îi strâng mâna.

„Vă vom arăta tot ce vă interesează. Orice doriți. Puteți merge acolo și vedea, vorbi cu oamenii”, le-a spus ministrul americanilor, care au refuzat să vorbească cu reporterii. Potrivit agenției de presă de stat BelTA, unul dintre ofițeri era atașatul militar al Ambasadei SUA de la Minsk.

Ads

US-Militärexperten sind nach Belarus gekommen, um die russisch-belarussischen Übungen zu beobachten. Wir empfangen sie herzlich🌿💚♥️ pic.twitter.com/HlgwiQjqPK — ❤️Belarus💚Das Herz Europas (@AktuellesBel) September 15, 2025

Încălzirea relațiilor dintre SUA și Belarus

Prezența ofițerilor americani este cel mai recent semn al îmbunătățirii relațiilor dintre Washington și Belarus, un aliat apropiat al Rusiei care a permis Moscovei să-și folosească teritoriul pentru a trimite zeci de mii de soldați în Ucraina, în februarie 2022.

John Coale, un reprezentant al lui Trump, s-a aflat săptămâna trecută la Minsk pentru discuții cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, care a acceptat să elibereze 52 de deținuți din închisorile sale, inclusiv jurnaliști și opozanți politici.

Ads

În schimb, SUA au ridicat o parte din sancțiunile care vizau compania aeriană națională din Belarus, Belavia, permițându-i să întrețină și să cumpere componente pentru flota sa, care include aeronave Boeing. Trump dorește, de asemenea, să redeschidă ambasada SUA în Belarus în viitorul apropiat, să normalizeze relațiile și să reînvie relațiile economice și comerciale, a spus Coale.

Trump, care a încercat să medieze încetarea războiului din Ucraina, cultivă relații mai strânse cu Lukașenko, care are discuții regulate cu Putin. Săptămâna trecută, Trump i-a trimis lui Lukașenko o scrisoare prietenoasă semnată de mână prin intermediul lui Coale.

Ads