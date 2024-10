Exercițiu militar de mobilizare a rezerviștilor: "Printre ei sunt foarte buni trăgători şi care şi-au păstrat deprinderile"

Exerciţiul de antrenament pentru evaluarea rezervei - MOBEX BZ-IL 24 a adunat sute de rezerviști în poligonul de trageri din Garnizoana Buzău miercuri, 16 octombrie. Mobilizarea, care include și județul Ialomița, a fost realizat după o decizie CSAT pentru „pregătirea populaţiei pentru apărare”.

Sute de rezervişti care completează structurile militare din Garnizoana Buzău a Diviziei 2 Infanterie "Getica" au participat miercuri la Exerciţiul de antrenament pentru evaluarea rezervei - MOBEX BZ-IL 24, în cadrul căruia s-a urmărit perfecţionarea deprinderilor lor pe linia instruirii de bază, prin ateliere teoretice şi practice de tragere cu armament.

În perioada 14-18 octombrie, în judeţele Buzău şi Ialomiţa se desfăşoară Exerciţiul de antrenament pentru evaluarea rezervei - MOBEX BZ-IL 24, organizat în baza aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) şi în cadrul căruia sunt verificate şi antrenate structuri ale Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne de pe teritoriul judeţului Buzău. La exerciţiu au fost chemaţi doar cetăţenii care au satisfăcut serviciul militar şi care deţin grad militar în rezervă. Neprezentarea poate aduce amenzi de peste 2.500 de lei.

"Participăm în cadrul exerciţiului de mobilizare desfăşurat pe raza judeţelor Buzău şi Ialomiţa la o etapă de instruire, verificare a nivelului de instruire al rezerviştilor, cei care la mobilizare completează efectivele structurilor din sistemul naţional de apărare. Parcurgem ateliere de instruire, unele de natură teoretică şi practică, este organizat atelier de cunoaştere a armamentului din dotare, de întrebuinţare a acestuia, un alt stand de prezentare a echipamentelor din dotarea unităţilor militare din care aparţin şi standul de tragere propriu-zisă. Referitor la rezerviştii unităţilor militare din subordinea mea, este vorba de peste 4.000 de rezervişti iar în judeţul Ialomiţa, unităţi subordonate Diviziei au concentrat peste 1.000 de rezervişti. Ne mândrim cu rolul pe care Divizia noastră îl are în ceea ce priveşte crearea cadrului şi condiţiilor de apărare a zonei de est a ţării. Nu este o misiune de nivel strategic, dar este o misiune de importanţă extraordinară pentru noi, având în vedere şi contextul geopolitic din proximitatea frontierei noastre de est şi dispunerea unităţilor noastre pe partea de est şi sud-est a României", a declarat miercuri comandantul Diviziei 2 Infanterie "Getica", general-maior Claudiu Mihai Sava.

600 de participanți la exercițiile militare

Pe parcursul zilei în jur de 600 de persoane, printre care s-au numărat şi rezervişti care au acţionat anterior în cadrul Forţelor pentru Operaţii Speciale Române, au îmbrăcat din nou haina militară şi s-au antrenat în poligonul de tragere din localitatea Mărăcineni.

"Am fost în Afganistan, în trei misiuni, totul a fost ok, ne-am întors cu toţii bine; am avut nişte principii, să aduc oamenii acasă (...). Numai o parte din militari, din trupele regulate ajung în operaţii speciale, după un curs intensiv de 6 luni", a declarat plutonier adjutant, în rezervă, Marian Nicolae Popa.

Printre rezervişti s-au numărat şi persoane de peste 50 de ani care au primit cu o zi sau două în urmă ordin privind obligaţia de a participa la antrenamentele şi exerciţiile de mobilizare.

"Cei care se regăsesc acum în poligon sunt în jur de 600 din Garnizoana Buzău. La şedinţele de tragere se putea şi mai bine, printre ei sunt foarte buni trăgători şi care şi-au păstrat deprinderile, sunt unii care necesită repetiţii. Vârsta lor este medie, între 45 ani la soldaţii gradaţi şi în jur de 50 de ani la cadrele militare care au fost aduse din rezervă. Exerciţiul este planificat de anul trecut, în fiecare an prin hotărârea CSAT se planifică pentru anul următor cel puţin două-trei exerciţii ce implică pregătirea populaţiei pentru apărare. Ele sunt utile pentru că ne ajută să completăm unităţile până la nivelul statului de război, cu rezerva operaţională şi să îi reînvăţăm", a precizat general de brigadă Iulian Daniliuc, şeful Direcţiei personal şi mobilizare din cadrul Statului Major al Apărării.

În anul 2024, exerciţii similare de mobilizare pentru rezervişti s-au desfăşurat în judeţele Brăila, Galaţi, Prahova şi Dâmboviţa iar în judeţul Buzău, un exerciţiu asemănător a avut loc în anul 2014. Exerciţiile tip MOBEX urmăresc evaluarea completării cu resurse umane şi materiale a unităţilor, instruirea specifică fiecărei arme şi realizarea coeziunii între activi şi rezervişti.

