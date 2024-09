China a anunţat luni, 9 septembrie, exerciţii militare comune cu Rusia în această lună, într-un semn de consolidare a legăturilor lor, ceea ce a făcut ca Beijingul să fie catalogat de NATO drept un facilitator al războiului Moscovei în Ucraina, relatează AFP.

Forţele navale şi aeriene vor participa la exerciţiile „North-Joint 2024” în şi în jurul Mării Japoniei şi Mării Ohoţk, în largul coastei ruse, a anunţat Ministerul chinez al Apărării într-un comunicat.

🇨🇳China & 🇷🇺Russia to the Joint Naval & Air Exercises "North-Joint 2024" | Sea of Japan, Sea of Okhotsk • Vladivostok,🇷🇺 pic.twitter.com/XOmcdDFwlS