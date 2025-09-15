Danemarca organizează un exercițiu militar în Groenlanda, cu prezența unor aliați din NATO, dar fără SUA. Rusia amenință că va lua măsuri contra Danemarcei

Autor: Mihai Diac
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 17:25
Avion F-16 al Danemarcei, patrulând deasupra Groenlandei - Foto The Danish Armed Forces

Danemarca organizează un exercițiu militar în Groenlanda, în colaborare cu guvernul local al acestei insule, exercițiu la care sunt așteptați sute de luptători din mai multe țări NATO.

Cu toate acestea, Statele Unite, deși au o bază militară permanentă în Groenlanda, nu au fost invitate să participe cu trupe la acest exercițiu organizat de Danemarca.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, se află în Groenlanda alături de omologii săi din Islanda și Norvegia, pentru a asista la acest eveniment.

Alături de danezi, la exercițiu participă militari din Franța, Germania, Suedia și Norvegia, cu un efectiv total de peste 550 de oameni. În cadrul exercițiului, Danemarca va folosi fregata Niels Juel, două elicoptere EH-101, două avioane de luptă F-16, precum și forțe de operații speciale, informează agenția de presă turcă Anadolu.

Scopul exercițiului "Arctic Light 2025" este de a consolida capacitatea operațională a forțelor armate pe insula Groenlanda, care este un teritoriu autonom, dar care aparține Danemarcei.

Ministrul danez, Lund Poulsen, a precizat că acest exercițiu "este un bun exemplu al angajamentului nostru comun de a consolida capacitatea forțelor armate de a face față amenințărilor din Arctica".

Anterior, Statele Unite, care mențin o bază aeriană în partea de nord a insulei, au criticat sever lipsa investițiilor daneze pentru apărarea Groenlandei. La actualul exercițiu, partea americană nu a fost invitată să trimită militari, în contextul tensionării relațiilor între Danemarca și SUA, după ce președintele Donald Trump a spus că vrea să alipească Groenlanda la SUA.

Pe de altă parte, Danemarca pare să organizeze acest exercițiu ca o reacție față de amenințări venite de la Moscova. Acum câteva zile, Rusia a amenințat Danemarca cu măsuri militare, drept represalii pentru producerea, în Danemarca, de combustibil destinat rachetelor ucrainene.

"Partea rusă va continua să apere cu fermitate și hotărâre interesele sale legitime pentru a atenua amenințările la adresa securității naționale care apar", declara Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei. Reprezentanta diplomației ruse a reacționat astfel față de acordul încheiat la începutul lunii septembrie între Kiev și Copenhaga, privind producerea de combustibil pentru noua rachetă ucraineană de lungă distanță "Flamingo" în sudul Danemarcei.

Zaharova a susținut că acest acord "confirmă politica ostilă militaristă a Copenhagăi, care sabotează, împreună cu alte țări care au o atitudine agresivă față de Rusia, eforturile de a se ajunge la o soluție politico-diplomatică la criza ucraineană".

"Aceasta implică riscuri ale unei escaladări suplimentare", a avertizat Zaharova.

