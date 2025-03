Prințul William, mesaj de forță dintr-un tanc, aproape de granița cu Rusia. A participat la un exercițiu militar al NATO în Estonia VIDEO FOTO

Dacă vizitele regale au scopul de a transmite un mesaj, atunci imaginea Prințului de Wales într-un tanc aproape de granița rusă este cu siguranță una dintre cele mai directe.

Prințul William a sosit în Estonia pentru a susține trupele britanice în ceea ce este acum cea mai mare desfășurare operațională a armatei britanice în străinătate, având rolul de a apăra statul baltic de amenințarea Rusiei, scrie bbc.com.

Vineri, într-o zonă de antrenament militar plină de noroi și cu temperaturi scăzute, prințul a observat soldații și echipamentele militare care protejează flancul estic al NATO.

Îmbrăcat în uniformă de camuflaj, prințul a privit dintr-un tanc Challenger 2 și apoi dintr-un vehicul de luptă blindat, trimițând un semnal clar despre angajamentul Regatului Unit de a descuraja orice agresiune din partea Rusiei.

