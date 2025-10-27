Armata Română avertizează populația. Convoaie militare, formate din vehicule blindate, se vor deplasa pe principalele șosele ale României

Autor: Mihai Diac
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 16:51
Blindate de la Brigada 81 Mecanizată - Foto Forțele Terestre Române, Facebook, 27 octombrie 2025

Convoaie ale Armatei Române, având în compunere inclusiv vehicule blindate, se vor deplasa, în următoarele zile, pe principalele șosele din țară.

Un anunț în acest sens este transmis pe Internet, în după-amiaza de 27 octombrie 2025, de conducerea Forțelor Terestre Române.

"În perioada următoare, convoaie de personal și tehnică militară din Brigada 81 Mecanizată "General Grigore Bălan" se vor deplasa pe drumurile publice din teritoriul național. Militarii desfășoară atictivități de pregătire practic-aplicativă în terenurile de instrucție din apropierea cazărmilor, conform planurilor aprobate pentru anul în curs", menționează anunțul difuzat de Forțele Terestre Române.

La deplasarea pe drumurile publice, regula este ca vehiculele militare, mai ales dacă se deplasează în coloană, să fie însoțite de automobile ale Poliției Militare, care sunt dotate cu sisteme de avertizare optică și acustică, pentru a facilita deplasarea vehiculelor armatei.

"Poliția militară le recomandă participanților la trafic să circule cu atenție sporită și să respecte indicațiile și semnalele polițiștilor", precizează anunțul postat pe Internet.

Acest anunț nu indică și numele exercițiului militar la care se deplasează vehiculele din cadrul Brigăzii 81. Cel mai probabil însă, este vorba de exercițiul Dacian Fall 25 (DAFA 25), care are activități programate pe întregul teritoriu al României. Exercițiul este planificat de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est, cu sediul la București, și implică peste 5.000 de militari din 10 state membre NATO.

Dintre militarii străini, cei mai numeroși sunt cei din Franța, care participă la DAFA 25 cu 2.400 de oameni din Brigada 7 Blindată.

DAFA 25 se desfășoară în perioada 20 octombrie - 13 noiembrie 2025, simultan în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara (România) precum și în poligonul Novo Selo (Bulgaria).

#exercitiu militar, #blindate, #Armata Romana, #brigada mecanizata, #Bistrita , #mapn
