Exercițiul de mobilizare, un nou motiv de scandal în coaliție. I se cere demisia ministrului Apărării: ”Luați-vă trotineta și plecați!”

Autor: Ema Petrescu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 17:30
685 citiri
Ionuț Moșteanu și militari români FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu

Deputatul PSD Mihai Fifor critică joi, 16 octombrie, exerciţiul de mobilizare „Mobex”, ca fiind între ”improvizaţie şi batjocură în forma sa cea mai pură”. El consideră că era firesc, cel puţin, un gest de bun-simţ din partea ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, o asumare, o scuză, o minimă explicaţie pentru haosul creat.

”Exerciţiul de mobilizare „Mobex” – între improvizaţie şi batjocură în forma sa cea mai pură. A mai trecut o zi şi nimeni nu-şi asumă uriaşa bătaie de joc care a pus pe jar mii de români. Aşa-numitul exerciţiu de mobilizare „Mobex” s-a transformat într-o scenă absurdă: oameni luaţi de la locul de muncă, trimişi la adrese în câmp, chemaţi de autorităţi ca apoi să fie trimişi acasă, ţinuţi ore întregi la cozi interminabile, fără nicio explicaţie”, a scris Fifor într-o postare pe Facebook.

Potrivit deputatului PSD, ”dacă atât s-a putut, era firesc, cel puţin, un gest de bun-simţ din partea ministrului Apărării, domnul Moşteanu – o asumare, o scuză, o minimă explicaţie pentru haosul creat”, în schimb este o tăcere totală.

”Un exerciţiu de tăcere mai mare decât cel de mobilizare. La urma urmei, la ce să te aştepţi de la un „ministru-trotinetă”, care pare să creadă că Apărarea şi siguranţa naţională sunt doar un joc pe consolă, în care el este primul pistolar al ţării?”, a mai transmis Fifor.

El a precizat că poate să înţeleagă că, după luni bune în funcţie, ministrul Moşteanu încă nu s-a dumirit pe deplin cu ce responsabilitate enormă a fost învestit, ”dar poate cineva ar trebui să-i explice că nu poţi să-ţi baţi joc de oameni şi apoi să te prefaci că nu s-a întâmplat nimic”.

”Ministerul Apărării este despre asumare şi, mai presus de toate, despre onoare, domnule Moşteanu. Pentru mii de români, exerciţiul „Mobex” nu a fost o simulare, ci o experienţă umilitoare. Pentru unii, a fost panică reală. Pentru alţii, revoltă. Şi pentru toţi – o demonstraţie de incompetenţă. Mă întreb, sincer, cum ar fi arătat o situaţie reală. Dacă un simplu exerciţiu de mobilizare a generat atâta confuzie, câte şanse ar avea acest stat să-şi protejeze cetăţenii într-o criză autentică? Nici nu vreau să-mi imaginez. Dar, dincolo de haosul intern, „Mobex” a făcut de ruşine o ţară întreagă. A batjocorit instituţia armatei, una dintre cele mai respectate instituţii din România, şi a oferit lumii întregi un spectacol grotesc despre cum înţelege actualul ministru al apărării „pregătirea” naţională”, a mai afirmat Mihai Fifor.

Deputatul PSD a adăugat că ”o lume întreagă a văzut un episod penibil, care aruncă o umbră nemeritată asupra militarilor români, a structurilor care chiar îşi fac datoria, şi asupra imaginii României ca partener serios în NATO”.

”Oare ce spun astăzi partenerii noştri, care privesc spre România ca spre principalul furnizor de securitate la Marea Neagră? Cum să mai creadă cineva în profesionalismul unui minister condus de un om care a transformat un exerciţiu militar într-o farsă administrativă? Ruşine, domnule Moşteanu. Nici Armata României, nici românii nu meritau aşa ceva. Aţi făcut de râs o instituţie respectată şi o ţară întreagă. Şi poate că acum, când valul ridicolului a trecut peste întregul minister, singurul gest de demnitate care v-a mai rămas este unul simplu şi onest: Luaţi-vă trotineta, domnule ministru, şi plecaţi!!!”, a mai scris Fifor pe Facebook.

#exercitiu mobilizare, #scandal coalitie, #demisie, #ministrul apararii, #Ionut Mosteanu, #mihai fifor , #stiri Mihai Fifor
