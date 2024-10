Român furios din cauza noilor exigențe de la locul de muncă: "Să-mi tund barba, nu trebuie să miros a țigări. Am luat-o razna cu toții?"

În multe corporații, există reguli stricte privind ținuta și comportamentul angajaților, menite să reflecte imaginea companiei. În domenii precum consultanța, bancar sau avocatura, se impune adesea un cod vestimentar formal, care include costume, cămăși elegante și pantofi potriviți.

De asemenea, unele corporații interzic complet fumatul în spațiile de lucru sau chiar în perimetrul clădirii, pentru a menține un mediu sănătos și profesionist. Aceste reguli sunt implementate pentru a asigura un standard înalt de profesionalism și pentru a proteja imaginea și reputația companiei.

Un corporatist care a fost înștiințat recent despre exigențele privind ținuta a deschis o discuție pe această temă în mediul online.

"Am luat-o razna cu toții?"

"Purtător de barbă, fumător de mic copil, muncitor la corporație. După o vizită în teren, primesc o înștiințare cu titulatura de coaching de la managerul meu cum că: ținuta personală tre' să fie impecabilă, să-mi tund barba (e mereu tunsă scurt); nu trebuie să miros a țigări; nu trebuie să fumam cu partenerii sau în fața lor; mașina tre' să fie mereu curată (dacă a plouat azi noapte, ce fac?).

Citesc puțin stupefiat și mă întreb dacă ieși cu un partener la masă, te întâlnești cu el pe stradă sau într-o parcare... e lipsă de respect să fumezi în fața lui? Dacă ai o barbă tunsă scurt și te îmbraci smart casual cu pantaloni, cămașă, pantofi (sorry, dar nu am bani de guess, buerberry, steilmann, and so on) e lipsă de respect și o atitudine necorespunzătoare față de parteneri? Dacă ești fumător, cum dracu să nu miroși a țigări?

A nu se înțelege că lucrez în vreun mediu de business high clas... vânzări la o corporație de renume.", a scris acesta pe Reddit.

"Tu ești imaginea firmei"

Postarea sa a strâns peste 200 de comentarii cu diverse opinii. Mulți dintre cei care au răspuns susțin, însă, regulile care i-au fost transmise.

"Sună a invitație de cerut mărire. Aș zice că e ceva de genul: "Șefu' aș avea mai multă grijă, da' e salariul mic. Uite ce costum drăguț: (link către costum fancy și scump)."

"Când ai o poziție client facing cum e cea din vânzări, tu ești imaginea firmei. Tu ai face o afacere cu unu care-ți iese în cale cu mașina murdară și cu țigară în colțul gurii? În tinerețe, când îmi căutăm primul job, am aplicat la o poziție în HR cu limbi străine. Mi-au zis din start că stilul meu "alternativ" (barbă, piercings etc) nu se aliniază cu imaginea firmei și că dacă ar fi să mă angajeze, ar trebui să fiu mai prezentabil (gen cămașă cu cravată vs. tricou negru de ruackeri).

Fă-ți o rutină din a spăla mașina dacă ai o întâlnire importantă și îl iei pe client în ea. (Și dacă e mașină de serviciu, sper că nu fumezi înăuntru).

Legat de fumat. Niciodată, dar niciodată nu iniția fumatul de față cu un client. Dacă el e nefumător, tu pici prost. Fă-ți un obicei din a te spăla pe mâini după ce fumezi sau ia-ți un dezinfectant să-l folosești după dacă nu ai acces la o baie. Also, gumă de mestecat, spray de gură. Și nu uita să te hidratezi corespunzător. Așa scapi de halenă.

În fiecare zi, porți o nouă cămașă curată. După ce te întorci acasă, îți aerisești mantoul / geaca etc.

Nu uită când faci dus zilnic să te speli și pe păr și în barbă. Părul se îmbibă cu miros de fum.

Încearcă să implementezi lucrurile astea, dacă nu o faci deja. Și nu o lua personal, it's just business.

Poate ai dat de o mironosiță care e gravidă și nu suportă anumite mirosuri, fie e ceva coleg care te freacă pe la spate. Ori asta, ori caută motive să te disponibilizeze.

Hai, noroc și hai, curaj."

"Sunt nefumător. Dacă cineva încearcă să îmi vândă ceva și își aprinde țigară lângă mine, fără să îi pese dacă mă deranjează sau nu, s-a terminat. Nu mă interesează cum își ține mașina, în ce se îmbracă, dar dacă pute intens a fum, îmi trimite semnale negative. De fapt, dacă pute, în general, a orice."

"Aparențele contează foarte mult"

"Dacă lucrezi în vânzări e de bun simt să te îmbraci decent, curat, să nu miroși a țigări și dacă vede clientul mășina, ar fi bine și ea să fie curată. Până la urmă ești imaginea firmei.

Aparențele contează foarte mult. De aia multe locații de lux lasă în parcarea din față doar mașinile scumpe."

"E lipsă de respect să fumezi în față oricărei persoane. Pute, împute hainele și e un obicei dăunător pentru toată lumea din jur. Și chiar dacă întrebi înainte "ți-e ok dacă fumez?" majoritatea persoanelor o să zică că nu-i nicio problemă, dar believe me că după ce scapă de tine nici nu te mai vrea înapoi."

"E lipsa completă de respect să fumezi în fața unui nefumător."

"Imaginea e poate cel mai important lucru într-o afacere. Dacă managerul îți cere asta, știe el de ce. Nu înseamnă că tu nu ești îngrijit. Dar el are o viziune anume pentru ceea ce-și dorește."

