Exodul gigantic din Nagorno-Karabah: toți cei 120.000 de armeni fug din calea azerilor. Câți au trecut granița până acum VIDEO

Etnicii armeni din Nagorno-Karabah au început duminică, 24 septembrie, un exod masiv cu maşina spre Armenia, după ce Azerbaidjanul i-a învins pe luptătorii din regiunea separatistă într-un conflict care datează din epoca sovietică, scrie Reuters.

Conducerea Nagorno-Karabah a declarat pentru Reuters că cei 120.000 de armeni din regiune nu doresc să trăiască ca parte a Azerbaidjanului de teama persecuţiilor şi a epurării etnice.

Cei care aveau combustibil au început să se deplaseze pe coridorul Lachin spre graniţa cu Armenia, potrivit unui reporter Reuters în capitala Karabahului, cunoscută sub numele de Stepanakert de către Armenia şi Khankendi de către Azerbaidjan.

Journalist from Nagorno-Karabakh Marut Vanyan published a video of a “river of cars” on the section of the road from Stepanakert to the Hakari Bridge. pic.twitter.com/uulGiFVOan

Guvernul armean a precizat că 1.050 de persoane au trecut în Armenia din Nagorno-Karabah până duminică la ora 22.00 (18.00 GMT).

Stepanakert now. There is an almost 100km line of cars from Nagorno-Karabakh to Armenia as the entire population flees. 120,000 people are leaving their homes. pic.twitter.com/p6rNDz37tl

Cele mai recente informații, actualizate în după-amiaza zilei de marți, 26 septembrie, arată că 13.000 de etnici armeni au reușit să treacă granița, în patria mamă.

Thousands of ethnic Armenians in Nagorno-Karabakh have begun leaving for Armenia, after Azerbaijan seized the enclave in a 24-hour military operation last Tuesday. pic.twitter.com/W5S6jayEpo

Aceşti civili fug în pofida promisiunii Azerbaidjanului, reiterată luni de către preşedintele azer Ilham Aliev, că drepturile armenilor în această enclavă cucerită de către armata azeră vor fi ”garantate”.

Armenian exodus from Nagorno-Karabakh continues. They are leaving on their own accord.

Ilham Aliev a făcut această declaraţi împreună cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan - un actor-cheie în regiune -, la doar câteva zile după victoria militarilor azeri împotriva trupelor ”republicii” autoproclamate Nagorno Karabah, o regiune cu populaţie majoritar armeană, anexată în 1921 Azerbaidjanului de către puterea sovietică.

Scenes in Kornidzor, at the border of Armenia and Azerbaijan. An endless stream of refugees from Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/hM9JpdhXtT

Uniunea Europeană (UE) urmează să primească marţi, la Bruxelles, oficiali de rang înalt din Armenia şi Azerbaidjan, două foste republici sovietice care s-au înfruntat militar în nagorno Karabah în perioada 1988-1994, un război soldat cu 30.000 de morţi, şi în toamna lui 2020, un război soldat cu 6.500 de morţi.

Christians forced to flee their ethnic homeland of Nagorno-Karabakh to Armenia as the Muslims of Azerbaijan seized control of the breakaway territory in a military offensive.

Christians ethnically cleansed from their native land. Where the worldwide outcry? #ArmenianGenocide pic.twitter.com/6ylOGgzggp