Ce provocări întâmpini ca expat

Indiferent de unde alegi să te muți ca expat, te vei confrunta cu o serie de provocări. Dacă știi care sunt și ce măsuri poți lua pentru a le contracara, vei putea să te bucuri din plin de această etapă nouă din viața ta.

Să te muți într-o altă țară este o decizie importantă care nu ar trebui luată spontan. Te vei confrunta cu un nou mediu, poate chiar cu o climă nouă, obiceiuri, bucătărie, legi etc. Partea bună este că, odată ce depășești provocările inițiale, viața de expat îți oferă numeroase recompense, călătorești în jurul lumii, rămâi cu amintiri, cunoști oameni noi. Mai jos sunt câteva dintre provocările vieții de expat și cum le poți depăși.

O nouă limbă

Deseori, limba este primul obstacol pentru expați, mai ales dacă este prima oară când locuiești în străinătate. Găsirea unei chirii, deschiderea unui cont în bancă, asigurarea de sănătate, achiziția unei mașini, toate acestea necesită, de cele mai multe ori, limba locală.

Poți urma un curs pentru limba locală sau poți folosi una dintre numeroasele aplicații dedicate. Acestea îți oferă cursuri pentru a putea învăța o limbă străină când ai tu timp, dimineața sau seara, în pauză, în drum spre locul de muncă.

Mutarea

Mutarea reprezintă un stres în plus. Trebuie să îți aduni toate lucrurile pentru a te muta. Ceea ce nu mai ai nevoie poți vinde sau depozita. Trebuie să închei contractul pentru chirie, electricitate, internet etc. Cel mai bun mod de a suporta acest lucru este să te pregătești din timp.

Fă-ți o listă cu lucrurile de care ai nevoie atunci când te muți într-o altă țară. Dacă ești unul dintre expati in Romania, poți folosi o aplicație dedicată pentru organizarea sarcinilor aferente mutării. Astfel, te vei putea bucura fără griji de noile experiențe.

Asigurarea de sănătate

Este valabilă asigurarea ta de sănătate în noua țară? Înainte de a te decide asupra unei destinații, este important să:

Verifici dacă există epidemii sau alte probleme de sănătate pe scară largă.

Vezi dacă există asigurări de sănătate diferite pentru localnici și pentru expați. Uneori, expații trebuie să plătească mai mult pentru tratamentele medicale.

Verifici standardul de sănătate în spitalele publice și private.

Te interesezi cât de repede poți obține o prescripție medicală. Acest lucru este cu atât mai important dacă urmezi un anumit tratament. De asemenea, este o idee bună să afli dacă poți aduce medicamente din țara natală.

Cultura locală

Schimbările culturale vor fi semnificative, mai ales dacă țara de destinație este cu mult diferită decât România. Hainele localnicilor, manierele, obiceiurile, mâncarea, chiar și vremea te pot șoca în primele zile. De aceea, unii specialiști în turism recomandă să vizitezi țara în care ți-ai dori să te muți pentru a vedea dacă ți se potrivește.

De asemenea, dacă lucrezi ca freelancer și dorești să colaborezi cu firmele locale, probabil că există diferențe semnificative și în privința comunicării business. Trebuie să te aștepți că maniera, locurile și cultura locală au o influență asupra modului în care se desfășoară afacerile. Evită să judeci localnicii, încearcă să înțelegi deciziile luate de cei din jur și adaptează-te acolo unde este cazul.

Pentru a face față mai bine schimbărilor culturale, este indicat să te documentezi temeinic despre obiceiuri, istorie și prezentul țării de destinație. Ține legătura cu expații din țară și împrietenește-te cu localnicii.

Costurile vieții în străinătate

Costurile ridicate asociate vieții de expat reprezintă o altă preocupare. Poate fi dificil să prevezi cât de scumpă este viața de zi cu zi până când ajungi la destinație. Chiria, transportul, mâncarea, hainele, obiectele casnice și distracția, toate acestea costă și influențează destinația.

Poți opta pentru o zonă unde costurile vieții să fie mai mici decât în România. Totuși, un trai zilnic mai ieftin poate însemna mai multă nesiguranță, o distanță mai mare față de spitale, magazine etc.

O altă alternativă este să te muți în destinația dorită de tine și să îți faci un plan lunar de cheltuieli. De exemplu, vei plăti mai puțin dacă alegi să gătești acasă sau îți faci cumpărăturile la supermarketurile mai accesibile. Similar, dacă folosești transportul în comun în locul mașinii personale care trebuie cumpărată sau închiriată. De asemenea, este indicat să te documentezi și în privința chiriei în diferite cartiere ale orașului.

Adaptarea la noua viață

Înainte de a te muta, este indicat să te întrebi ce anume îți dorești de la viața de expat. Tranziția poate fi destul de bruscă dacă te muți dintr-un oraș poluat și gălăgios în unul liniștit. În unele zone, magazinele se închid la ora 17; partea plăcută, sau nu, este că ritmul vieții este mai încet, iar oamenii se bucură mai mult de fiecare zi.

Pe de altă parte, poate apărea confuzia dacă te muți dintr-un oraș liniștit într-o metropolă cu 10 de milioane de locuitori, 30 de grade vara și umiditate de 90%. Dacă ai răbdare, te documentezi în prealabil și ești deschis, vei face față mai ușor schimbărilor.

Viața socială

Atunci când încerci să te adaptezi unei noi țări, viața socială poate avea de suferit. Ajungi să comunici mai rar cu prietenii de acasă, mai ales dacă vă despart opt ore pe fusul orar. Încearcă să te împrietenești cu localnicii și să ții legătura cu persoanele apropiate de acasă.

Dacă ești sociabil, îți va fi destul de ușor să îți faci noi prieteni, însă poate fi dificil ca aceste legături să devină strânse. În general, expații petrec 1-2 ani într-un oraș, apoi se mută, iar aceste relații (noi) se răcesc. Mai jos sunt câteva lucruri pe care le poți face pentru a-ți găsi noi prieteni ca expat:

Vorbește cu vecinii sau cu colegii de muncă despre evenimentele din oraș.

Citește forumuri cu expați pentru a vedea care sunt cluburile, organizațiile sau asociațiile din care poți face parte.

Mergi regulat la cafenelele/restaurantele locale.

Invită-ți colegii de muncă acasă sau la pub.

Interesează-te unde poți face voluntariat.

În ceea ce privește relația cu apropiații de acasă, poți stabili apeluri telefonice sau video, one on one sau în grup. De asemenea, deși este un obicei abandonat de multă lume, poți scrie scrisori prietenilor de acasă. Acest lucru te ajută să te apropii și mai mult și îți oferă un motiv să treci mai des pe la poștă.

Viața de expat implică o serie de provocări. Dacă te documentezi din timp cu privire la ce îți rezervă destinația, cultura locală, viața de noapte, oportunitățile de business, te vei putea bucura de această nouă etapă din viața ta.

