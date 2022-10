Experimentul unui profesor de chimie a dus la rănirea a 18 persoane. Explozia înregistrată de sutele de copii ce asistau la eveniment VIDEO

În cadrul festivalului de știință din orașul spaniol Girona (provincia Catalunia), angajații universității locale au efectuat un experiment chimic cu azot lichid. Drept urmare, explozia a fost mai mare decât se așteptau, 18 persoane fiind rănite, din care 10 copii, scrie The Sun.

Angajații unei universități locale au plasat bidoane cu azot lichid în fața grupului de 200-300 de oameni. Erau în mare parte copii și câțiva părinți, mulți dintre ei filmând cu telefoanele. Victimele au suferit arsuri de diferite grade de gravitate și răni din cauza pieselor metalice ale butoaielor care s-au spart.

Printre răniți se numără profesorul Dani Jiminez, cel care a condus experimentul, și asistentul său.

O fetiță de 5 ani a fost cea mai grav afectată, ea fiind dusă la spital împreună cu alte patru persoane — doi copii de 10 și 12 ani, precum și o femeie și un bărbat, de 47 și 31 de ani.

Alte 13 persoane care au fost rănite au fost deja externate din spital.

Secretarul de presă al Universității din Girona, Salvador Marti, a dat asigurări că experimentul cu azot a fost efectuat de mai multe ori înainte și totul a decurs fără probleme.

