Expert SUA în sănătate: Pe eticheta băuturilor alcoolice să fie amintit riscul a șapte tipuri de cancer

Băuturile alcoolice ar trebui să poarte pe etichetă un avertisment cu privire la riscurile de cancer, a declarat vineri Chirurgul General al SUA, într-o mişcare ce ar putea semnala o schimbare către o reglementare mai agresivă a domeniului, după modelul tutunului, relatează Reuters, care notează că imediat după această declaraţie acţiunile producătorilor de băuturi alcoolice au început să scadă.

Consumul de alcool creşte riscul în cazul a cel puţin şapte tipuri de cancer, inclusiv cancerul de sân, de colon şi de ficat, însă majoritatea consumatorilor americani nu sunt conştienţi de acest lucru, a spus Vivek Murthy, chirurgul general al SUA.

Chirurgul general al SUA este o funcţie guvernamentală, echivalentă cu şeful sănătăţii publice; potrivit acestuia, chirurgul general al SUA trebuie să ofere americanilor cele mai bune informaţii ştiinţifice disponibile cu privire la modul de îmbunătăţire a sănătăţii lor.

Murthy a cerut, de asemenea, ca orientările privind limitele de consum de alcool să fie reevaluate, astfel încât oamenii să poată cântări riscul de cancer atunci când decid dacă să bea sau cât să bea, alături de avertismentele actuale privind defectele congenitale şi deficienţele în conducerea maşinilor.

„Consumul de alcool este a treia cauză prevenibilă de cancer în Statele Unite, după tutun şi obezitate, crescând riscul pentru cel puţin şapte tipuri de cancer”, a declarat biroul lui Murthy într-o declaraţie care însoţeşte noul raport.

NEW: Today, I’m releasing a Surgeon General’s Advisory on the causal link between alcohol consumption and increased cancer risk. Alcohol is the 3rd leading preventable cause of cancer in the U.S., contributing to about 100,000 cancer cases and 20,000 cancer deaths each year. pic.twitter.com/sKTlPAZlFw