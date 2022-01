Denunțătorul din dosarul expertului DNA condamnat pentru luare de mită: „Nu ştiu dacă realizezi ce-mi ceri sau faci mişto de mine”

Nicolae Răzvan Despa, expertul DNA trimis în judecată pentru luare de mită după ce a fost denunțat de un om de afaceri căruia i-a cerut șpagă pentru trucarea unei licitații organizate de DNA, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare după ce a recunoscut toate acuzațiile aduse la adresa sa.

Tribunalul București a pronunțat în 26 ianuarie 2021 o primă sentință în dosarul în care expertul DNA Nicolae Răzvan Despa a fost trimis în judecată pentru că i-a cerut mită unui om de afaceri. Potrivit sentinței Tribunalului București, Despa s-a angajat în DNA în iulie 2018, una dintre sarcinile sale fiind aceea de a face constatări tehnico-ştiinţifice în dosarele penale din domeniile topografie, cadastru, geodezie şi urbanism.

În primăvara anului 2021, DNA a început implementarea unui proiect european finanțat de OLAF. Proiectul prevedea achiziția unor echipamente performante care să îi ajute pe procurorii DNA în investigarea fraudelor cu bani europeni.

Despa a fost desemnat să facă parte din echipa de implementare a proiectului, care prevedea achiziția unui pachet aeromodel/dronă profesională pentru activităţi geodezice şi monitorizare teren, cu accesorii.

Atribuțiile expertului erau următoarele: contribuie la redactarea specificaţiilor tehnice pentru echipamentele al căror beneficiar va fi structura din care face parte, deţine funcţia de membru al comisiei de licitaţie, deţine funcţia de membru al comisiei de recepţie a echipamentelor, redactează rapoartele tehnice privind utilizarea echipamentelor achiziţionate.

„Scoți cumva să fie bine”

La licitația organizată de DNA s-a înscris o firmă care se angaja să furnizeze echipamentele dorite de Direcția Națională Anticorupție la prețul de 271.000 lei plus TVA 51.490 lei. Reprezentantul firmei a fost contactat de expertul DNA și invitat la o întâlnire, într-un parc din Capitală.

Acolo, omului de afaceri i s-a cerut o mită de 15.000 de euro în schimbul eliminării din caietul de sarcini a senzorului termal şi a senzorului pentru aerofotografiere multispectrală, fără ca suma totală plătită de DNA să fie modificată. Practic, expertul i-a propus omului de afaceri să vândă DNA echipamente cu mai puține dotări, la preț de echipament cu dotări suplimentare, iar diferența de preț să îi revină lui.

Omul de afaceri s-a arătat nemulțumit de propunerea expertului DNA, arătând că suma cerută mită este din adaosul care i s-ar fi cuvenit lui. Despa i-a făcut, însă, calculele omului de afaceri, transmițându-i că profitul său este de 15 la sută. „Și din astea trebuie scăzute impozitele: pe profit, respectiv pe dividende”, a replicat omul de afaceri.

La o zi după această discuție, expertul DNA a revenit la omul de afaceri, cerându-i să se hotărască dacă e de acord sau nu să dea suma cerută. „Să-mi zici până luni ceva, dacă vrei ne şi vedem, dar trebuie neapărat să ajungem la ce ţi-am zis, te gândeşti şi scoţi cumva să fie bine”.

„În părculeţ, unde ne vedeam noi”

Pentru a stabili detaliile șpăgii, expertul DNA l-a chemat pe omul de afaceri „în părculeţ”, acolo unde s-au mai întâlnit. Omul de afaceri a încercat să tragă de timp: „Nu cred că ajung azi. Ne auzim mâine dimineaţă”.

A doua zi, expertul l-a chemat din nou pe omul de afaceri la o întâlnire, dar acesta s-a eschivat din nou invocând probleme de sănătate ale copilului. „Nu aş fi insistat dar sunt lucruri de vorbit sper că nu s-a schimbat nimik de la ultima noastră întâlnire, dar vreau să lămuresc lucrurile să ştim amândoi pe ce ne bazăm, nu vreau să stricăm prietenia”, i-a transmis Despa omului de afaceri.

„Vreau să dorm liniștit”

Când a văzut că angajatul DNA insistă să se întâlnească, omul de afaceri i-a transmis un mesaj tranșant: „1. Nu merge ce vrei tu. 2. Nu ştiu dacă realizezi ce-mi ceri sau faci mişto de mine. 3. Aţi schimbat total solicitarea de ofertă, faţă de ce am discutat. 4. Nu eu am cerut să cumperi, tu ai venit şi ai cerut o proformă. Am discutat ce se poate oferi instituţiei. 5. Vreau să vând, dar vreau să dorm liniştit”.

Expertul DNA i-a atras atenția omului de afaceri că prețul oferit de el are deja un adaos de 15 la sută, iar termenul în care trebuie rezolvată problema este scurt. De asemenea, Despa i-a mai transmis omului de afaceri că nu e bine „să fie luat de prost”.

Denunțul, flagrantul, condamnarea

După acest moment, omul de afaceri l-a denunțat pe expertul DNA, căruia i s-a organizat flagrantul, după ce a primit suma de 30.000 de lei. Inițial, angajatul DNA nu a vrut să dea declarații. Ulterior a recunoscut tot și a cerut să fie judecat în procedură simplificată. Astfel, în mai puțin de jumătate de an de la trimiterea în judecată expertul DNA a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare.

„În ceea ce priveşte circumstanţele personale ale inculpatului, instanţa reţine că acesta are vârsta de 41 ani, are în întreţinere un copil în vârstă de 7 ani, nu este cunoscut cu antecedente penale, iar din caracterizările depuse la dosarul cauzei reiese că este cunoscut ca fiind o persoană corectă, implicată în acţiuni filantropice şi în proiectele comunităţii, un bun profesionist, un familist convins. Inculpatul a avut o conduită procesuală sinceră, recunoscând săvârşirea faptei, încă din faza de urmărire penală, şi nu a împiedicat în nici un fel buna desfăşurare a procesului penal”, se arată în sentința Tribunalului București, care poate fi atacată cu apel.

