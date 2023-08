”Kievul are c**ie, NATO și-ar dori să aibă”. Un expert militar laudă noua tactică a Ucrainei de a ataca navele rusești din Marea Neagră

Ucraina ar putea da o lovitură grea economiei ruse, continuând atacurile în serie asupra navelor de război și navelor comerciale rusești din Marea Neagră, care au ca destinație portului Novorossisk.

Moscova va avea probleme serioase cu companiile de asigurări, care vor reduce exporturile de petrol offshore ale Rusiei în Marea Neagră.

Thomas Tyner, expert militar al forțelor terestre NATO, scrie despre acest lucru pe pagina sa de pe Twitter, menționând tacticile eficiente ale Ucrainei în război. Potrivit acestuia, atacurile asupra navelor rusești vor crește mai întâi costul asigurărilor pentru navele rusești, iar apoi vor determina refuzul de a lucra cu companiile maritime rusești. Navele nu pot transporta mărfuri fără asigurare.

„Asta este calea!! Dacă atacați puțin navele care navighează spre Novorossisk, nu mai au nicio asigurare de navigație spre Rusia... și astfel puteți decreta un embargo petrolier asupra Rusiei și să-i distrugeți economia. Ucraina a răsuns la cacealmaua lui Putin. Kievul are c**ie, NATO și-ar dori să aibă”, Thomas Tyner.

Ca răspuns la declarația Rusiei privind închiderea porturilor ucrainene, Ucraina a declarat că va considera toate navele care se îndreaptă spre porturile rusești de la Marea Neagră ca fiind transportatoare de mărfuri militare, declarând zona de nord-est a Mării Negre o zonă militară închisă. În astfel de cazuri, companiile de asigurări fie cresc semnificativ costul asigurării, fie refuză să lucreze din cauza riscurilor militare uriașe.

