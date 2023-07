Zelenski a explicat de ce contraofensiva armatei ucrainene este mai lentă decât se aștepta. Detaliul care i-a avantajat pe ruși

Contraofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei este mai lentă decât se aștepta opinia publică, deoarece operațiunea a început mai târziu decât se credea inițial. În același timp, înaintarea armatei ucrainene este împiedicată de drumurile și câmpurile minate de invadatorii ruși.

Acest lucru a fost declarat de președintele Volodimir Zelenski la Forumul de la Aspen, relatează RBC-Ucraina.

„Aveam planuri să o lansăm (contraofensivă – n.red.) în primăvară, dar nu am început, pentru că, sincer, nu aveam suficientă muniție și arme, nu erau suficiente brigăzi pregătite corespunzător – adică, pregătite corespunzător cu aceste arme”, a spus el.

Potrivit lui Zelenski, contraofensiva târzie a dat invadatorilor ruși timp să mineze teritoriile și să construiască mai multe linii de apărare.

"Pentru că am început puțin târziu, putem spune - și acesta este un adevăr împărtășit de toți experții - că acest lucru a dat Rusiei timp să mineze tot pământul nostru și să construiască mai multe linii de apărare. Au avut puțin mai mult timp decât aveau nevoie; datorită acestui lucru, au construit toate aceste linii. Și într-adevăr, au pus o mulțime de mine în câmpurile noastre. Din această cauză, ritmul mai lent al contraofensivelor noastre", a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a spus că, în ciuda dificultăților, apărătorii ucraineni merg înainte.

„Nu am vrut să ne pierdem oamenii, personalul, militarii noștri, nu am vrut să pierdem echipamente și, prin urmare, am desfășurat operațiunile ofensive cu destulă atenție”, a spus el.

În același timp, Zelenski a adăugat că Forțele de Apărare sunt tot mai aproape de a câștiga avânt în contraofensivă.

„Aș spune că ne apropiem de momentul în care acțiunile relevante pot lua amploare, pentru că deja trecem prin unele câmpuri minate și deminam aceste zone”, a subliniat el.

Forțele armate ale Ucrainei desfășoară operațiuni ofensive active în direcțiile Bahmut, Melitopol și Berdiansk. În ultima săptămână, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat încă 9 kilometri pătrați în est și 28,4 kilometri pătrați in sud.

În același timp, Consiliul Național de Securitate al Statelor Unite a remarcat că ocupanții ruși construiau mai multe linii de apărare pe teritoriul ocupat al Ucrainei de mai multe luni. Prin urmare, acest lucru încetinește înaintarea trupelor ucrainene.

