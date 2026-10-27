Trei organizații de mediu cer Guvernului retragerea unei hotărâri privind o exploatare din Valea Dobra, care ar avea riscuri chimice mari pentru populație

Autor: Daniel Groza
Marti, 27 Octombrie 2026, ora 09:16
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Trei organizații de mediu cer Guvernului retragerea unei hotărâri privind o exploatare din Valea Dobra, care ar avea riscuri chimice mari pentru populație
Exlpoatarea ar putea avea riscuri mari pentru populație FOTO Pixabay

Mining Watch, Greenpeace România și Bankwatch cer Guvernului să retragă proiectul de hotărâre privind zăcământul de la Valea Dobra, județul Sibiu, invocând nereguli în acordarea licenței de exploatare și lipsa evaluării riscurilor asociate unei uzine chimice. ONG-urile avertizează că aprobarea proiectului ar putea avea consecințe ireversibile asupra comunității și mediului și solicită o evaluare completă, precum și consultarea publică.

„Un șir continuu de nereguli nu poate avea ștampila Guvernului”, susțin cele trei ONG-uri. Organizațiile acuză investitorii în cariera de piatră de la Valea Dobra că intenționează să construiască o uzină chimică în care minereul extras să fie prelucrat cu acid clorhidric, arată Economica.net.

Organizațiile de mediu menționează că licența de exploatare este deja contestată printr-o plângere prealabilă la Autoritatea de Reglementare în Domeniul Minier, aceasta bazându-se pe o documentație care acoperă mai puțin de 6% din investiția reală și care omite tocmai o uzină care folosește acid clorhidric.

Contestație împotriva licenței de exploatare

Organizațiile precizează că licența de exploatare ca rocă industrială și de construcție a fost deja contestată la Autoritatea de Reglementare în Domeniul Minier din cauza mai multor nereguli grave. Adoptarea Hotărârii de Guvern înainte de soluționarea contestației ar produce efecte ireversibile din punct de vedere administrativ. O hotărâre intrată în vigoare nu mai poate fi revocată de Guvern, ci doar anulată în instanță, atenționează acestea. Procesul poate dura ani, timp în care proiectul produce daune ireparabile comunității din zonă și mediului înconjurător.

Deja cetățenii din Săliște au votat împotriva proiectului, iar petiția online a strâns peste 20.000 de semnături impotriva exploatării, se menționează în comunicatul transmis de Mining Watch, Greenpeace și Bankwatch.

Licența a fost acordată însă numai pentru extracție și concasare, iar componenta chimică de prelucrare a minereurilor, principala sursă de risc, a rămas în afara oricărei evaluări.

„Hotărârea Guvernului ar legitima un proiect păgubos pe toate planurile: periculos pentru comunitate, cu efecte drastice asupra mediului, dar și păgubos inclusiv pentru bugetul de stat”, a declarat Luminița Dejeu, președinta Centrului Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) / Mining Watch România.

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