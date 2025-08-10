Locuința unui primar din partidul Maiei Sandu, atacată cu explozibil dintr-o mașină necunoscută: „Un mod josnic și barbar de a speria” VIDEO

O explozie s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, 9 spre 10 august, în fața locuinței primarului comunei Stăuceni (din Republica Moldova), Alexandru Vornicu, care a făcut public un fragment video surprins de camerele de supraveghere.

Edilul, membru al partidului PAS al președintei Maia Sandu, a relatat că, în jurul orei 01:57, un autoturism s-a oprit la poarta proprietății sale, o persoană a aruncat un dispozitiv exploziv înspre gardul natural ce înconjoară casa și apoi a plecat.

Imaginile publicate de primar surprind momentul detonării în zona gardului, iar autoritățile informează că, din fericire, nu au fost înregistrate persoane rănite în urma exploziei. „Este un incident extrem de grav și greu de explicat”, a scris Vornicu în postarea însoțită de înregistrarea video, precizând că poliția investighează cazul.

Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a condamnat atacul și a transmis un mesaj de sprijin pentru primar și familia acestuia. „PAS condamnă ferm orice tentativă de intimidare. Este un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate și un trai bun acasă. Am încrederea că poliția documentează conștiincios cazul și că vinovații vor fi trași la răspundere”, a declarat Grosu.

Inspectorii au deschis o anchetă menită să stabilească toate circumstanțele incidentului și să identifice făptașul, au anunțat reprezentanții forțelor de ordine. Ancheta continuă, iar autoritățile urmează să comunice concluziile pe măsură ce vor fi disponibile.

