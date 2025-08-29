ISU București-Ilfov a trimis la Amara autospeciala transport roboți, după explozia pungii de gaz

Autor: Adrian Zia
Vineri, 29 August 2025, ora 23:03
ISU București-Ilfov a trimis la Amara autospeciala transport roboți, după explozia pungii de gaz
Autospeciala transport roboți de la ISU București-Ilfov a fost trimisă la Amara pentru eficientizarea misiunii de la fața locului, a informat vineri seară, 29 august, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița.

'În data de 29 august 2025, la ora 15:40, un apel la numărul unic de urgență 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, județul Ialomița, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) realizat de un operator economic contractat de autoritățile locale pentru captarea și stocarea apei potabile.

Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice și materiale solide, cu înălțimi de până la 50-60 metri, care a pus în pericol locuințele aflate în apropiere. În urma fenomenului, s-a format și un crater cu o rază de aproximativ 40-50 metri. Jetul se manifestă intermitent, atingând înălțimi de 20-30 metri și degajă apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf și pământ. În urmă cu puțin timp, jetul s-a aprins, generând flăcări vizibile în zona de risc', a informat ISU.

În aceste condiții, au fost evacuate preventiv din 270 de persoane din 144 de case, fără înregistrarea de probleme medicale, fiind stabilită și o zonă de risc pe o rază de 300 m.

Populația din Amara a fost înștiințată prin mesaj RO-ALERT.

Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului acționează echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița, sprijinite de specialiști CBRN din cadrul USISU Ciolpani și ISU Călărași, alături de reprezentanți ai furnizorilor de utilități, Gărzii de Mediu, Apelor Române, precum și autorități locale și județene.

