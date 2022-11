Explozie devastatoare provocată de Rusia la barajul Nova Kakovka. De ce Moscova a țintit ecluzele complexului hidro VIDEO

Presa din Rusia a publicat în dimineața zilei de sâmbătă, 12 noiembrie, imagini care arată distrugerea ecluzelor de la Nova Kakovka, unul dintre cele mai importante baraje hidroenergetice ale Ucrainei, amenajat pe fluviul Nipru.

Înainte de publicarea imaginilor, Rusia a acuzat constant Ucraina că ar fi bombardat complexul hidroenergetic. În cele din urmă a strecut în presă filmul exploziei devastatoare pe care a provocat-o în cursul retragerii din regiunea Herson, "ca să demonstreze că este încă capabilă să arunce în aer infrastructura civilă", arată oficiali ai armatei ucrainene.

Russian media published footage of huge explosion on the bridge over Kakhovka hydro power plant. Previously, Russia constantly accused Ukraine of shelling the hydro dam, but in the end decided to show it is still capable of blowing up civilian infrastructure. pic.twitter.com/Awo7HNbMwU

Imaginile înregistrate de sateliții Maxar indică faptul că geniștii ruși au plasat explozibilul pe „secțiuni din întinderea nordică a barajului, iar porțile de ecluză au fost distruse în mod deliberat” (foto jos).

New @Maxar 🛰️images reveal "significant" damage to several bridges and a dam near Kherson, where Russian forces retreated this week.

Here: The Nova Kakhovka dam with with what Maxar says are "sections of the northern extent of the dam and sluice gates deliberately destroyed." pic.twitter.com/a9aE9EKds1