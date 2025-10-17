100 de jandarmi vor asigura peste noapte perimetrul din jurul blocului explodat în Rahova. "Zona rămâne restricționată"

Aproximativ 100 de jandarmi, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și autorități locale, vor rămâne pe timpul nopții în zona afectată de explozia de la blocul din Sectorul 5, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică și prevenirea accesului neautorizat, atât în imobilul afectat de deflagrație, cât și în perimetrul delimitat.

"Zona din jurul blocurilor afectate rămâne în continuare restricționată, iar jandarmii sunt prezenți pentru delimitarea și securizarea perimetrului", informează un comunicat al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București (DGJMB) transmis, vineri, 17 octombrie.

Jandarmeria recomandă în continuare cetățenilor să evite apropierea de perimetrul restricționat, să respecte indicațiile forțelor de ordine aflate la fața locului, să nu intervină pe cont propriu și să nu împiedice în niciun fel acțiunile echipelor de intervenție.

"Mulțumim tuturor celor care au înțeles să respecte recomandările forțelor de ordine și să coopereze cu acestea", arată sursa citată.

Pericol uriaș pentru oricine se apropie de bloc la mai puțin de 12 metri

Blocul care a explodat în cartierul bucureştean Rahova a devenit un pericol pentru oricine se apropie de el la o distanţă mai mică de 12 metri, avertizează Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS).

Aceștia au explicat, într-o postare pe Facebook, de ce sunt periculoase situațiile post-explozie pentru structura afectată, pentru personalul de intervenție și pentru vecinătăți.

În primul rând, spun specialiștii, blocul în care a avut loc catastrofala explozie are structură din panouri prefabricate. Astfel, "la cele două etaje rămase în consolă după explozie, panourile care atârnă au legături ce pot ceda în orice moment".

Mai mult, "elemente de construcție de sute de kilograme pot să se desprindă și să cadă", au mai transmis ei pe rețeaua socială, insistând pe faptul că experiența inginerească arată că orice persoană aflată la o distanță mai mică de 12 metri de zona afectată a construcției este în pericol.

Explozia din Rahova: trei morți și 13 răniți

Explozia s-a produs vineri dimineață, într-un bloc situat pe strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

Potrivit informațiilor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața, iar 13 persoane au fost transportate la spital, printre care o adolescentă de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre răniți au suferit arsuri severe, iar Ministerul Sănătății a anunțat că se fac demersuri pentru transferul acestora în străinătate, imediat ce starea lor va permite deplasarea.

Autoritățile au evacuat complet imobilul, iar expertiza tehnică a clădirii este realizată în regim de urgență. Poliția și Parchetul Capitalei au deschis o anchetă penală pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și posibilele responsabilități.

