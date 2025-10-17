Peste 130 de jandarmi au fost trimiși în perimetrul afectat de explozie. Trei persoane și-au pierdut viața în urma tragediei FOTO/VIDEO

Peste 130 de jandarmi au fost mobilizaţi în perimetrul afectat de explozia produsă într-un bloc din Sectorul 5 din Capitală, pentru a sprijini intervenţia autorităţilor, informează Biroul de presă al Jandarmeriei Române.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

"Jandarmii asigură delimitarea şi securizarea zonei, sprijinirea procedurilor de intervenţie ale pompierilor şi măsurile de suport pentru specialiştii DSU şi IGSU.

Forţele implicate acţionează pentru protejarea populaţiei şi pentru facilitarea accesului echipelor de intervenţie la zona afectată în vederea gestionării rapide şi eficiente a situaţiei", arată sursa citată.

Jandarmeria le recomandă cetăţenilor să evite apropierea de zona perimetrului exploziei şi să respecte indicaţiile autorităţilor, să nu încerce să intervină pe cont propriu şi să nu împiedice echipele de intervenţie.

"Urmăriţi comunicările oficiale pentru informaţii actualizate şi instrucţiuni suplimentare", a transmis Jandarmeria.

