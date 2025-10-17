Explozie într-un bloc din București. O adolescentă a căzut de la etajul 7 la 5. În ce stare se află VIDEO

Blocul unde a avut loc explozia Foto: Captură video/Facebook/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

O adolescentă rănită în urma exploziei care s-a produs vineri dimineaţă, 17 octombrie, la un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei şi care a fost transportată la Spitalul "Grigore Alexandrescu" se află în stare gravă, dar stabilă, a informat unitatea medicală.

Tânăra a căzut de la etajul 7 la 5.

"Au fost aduşi doi copii. O fată de 17 ani cu politraumatism toracic abdominal şi cranian prin cădere de la înălţime (de la etajul 7 la 5) în stare gravă, dar stabilă. Rămâne internată în Terapie intensivă.

Mai este un băiat de 17 ani cu traumatism cranian (lovit de molozul desprins de la explozie), rămâne internat în secţia de neurochirurgie", a afirmat spitalul.

Cei doi copii locuiesc în blocul în care s-a produs explozia.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Până acum au murit 3 persoane, iar alte 13 au fost rănite.

