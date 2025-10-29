Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților, propusă de AUR, SOS și POT

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 16:31
345 citiri
Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților, propusă de AUR, SOS și POT
Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților FOTO Facebook /Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, 29 octombrie, înființarea unei comisii de anchetă cu privire la cauzele și responsabilitățile legate de explozia blocului de pe Calea Rahovei, din Sectorul 5. Comisia a fost creată la solicitare venită din partea grupurilor parlamentare ale AUR, S.O.S. România şi POT.

Potrivit documentului, iniţiativa se întemeiază pe dispoziţiile art. 64 alin. (4) din Constituţia României, care conferă Camerelor Parlamentului dreptul de a constitui comisii de anchetă pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii autorităţilor publice, precum şi pe prevederile art. 73-75 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, care reglementează procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea acestor comisii.

„De asemenea, iniţiativa are la bază principiile consacrate de art. 1 alin. (5) din Constituţie, privind supremaţia legii şi obligativitatea respectării acesteia de către toate autorităţile publice, şi de art. 31, privind dreptul cetăţenilor la o informare corectă asupra problemelor de interes public. Comisiile de anchetă au rolul de instrument de control parlamentar, menit să asigure transparenţă, răspundere instituţională şi garantarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. În contextul tragediei de la Calea Rahovei, acest rol devine esenţial pentru a clarifica circumstanţele care au condus la pierderea de vieţi omeneşti, distrugerea unei clădiri de locuinţe şi afectarea gravă a încrederii publice în funcţionarea instituţiilor statului”, se arată în solicitarea AUR.

Scopul comisiei parlamentare de anchetă este să stabilească, pe baza datelor factuale, succesiunea exactă a evenimentelor, deciziilor şi neglijenţelor şi să identifice deficienţele instituţionale şi lipsurile legislative care au permis o asemenea tragedie.

Comisia poate formula propuneri legislative concrete, vizând înăsprirea regimului sancţionator pentru operatorii de gaze şi firmele de mentenanţă neautorizate, introducerea unui mecanism unic de răspundere instituţională pentru intervenţiile întârziate, întărirea controlului parlamentar asupra activităţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi a operatorilor de reţea, precum şi revizuirea normelor privind inspecţiile tehnice periodice ale instalaţiilor de gaze la blocurile de locuinţe.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților, propusă de AUR, SOS și POT
16:31 - Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților, propusă de AUR, SOS și POT
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, 29 octombrie, înființarea unei comisii de anchetă cu privire la cauzele și responsabilitățile legate de explozia blocului de pe...
Ancheta după dezastrul din Rahova se extinde. Chestor: „Va fi expertizat fiecare apartament”
10:21 - Ancheta după dezastrul din Rahova se extinde. Chestor: „Va fi expertizat fiecare apartament”
Cercetările continuă în cazul exploziei devastatoare care a zguduit blocul din cartierul Rahova, vineri, 17 octombrie, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor treisprezece. În...
Percheziții după explozia din cartierul Rahova. Ancheta vizează firme și persoane fizice, iar șase persoane sunt conduse la audieri
08:44 - Percheziții după explozia din cartierul Rahova. Ancheta vizează firme și persoane fizice, iar șase persoane sunt conduse la audieri
Opt percheziții au loc miercuri dimineață în București, Ilfov, Prahova și Teleorman în cadrul dosarului penal deschis după explozia din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și 15...
Pacientul rănit grav în explozia din Rahova și transferat în Austria revine în România. Starea sa s-a îmbunătățit
25.10.2025 08:06 - Pacientul rănit grav în explozia din Rahova și transferat în Austria revine în România. Starea sa s-a îmbunătățit
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că pacientul transferat în Austria în urma exploziei dintr-un bloc din cartierul Rahova urmează să fie readus în România, după...
Primarul Capitalei, despre blocul din Rahova unde a avut loc explozia de pe 17 octombrie: „ISC-ul a avut un nou raport pentru celelalte patru scări”
24.10.2025 15:11 - Primarul Capitalei, despre blocul din Rahova unde a avut loc explozia de pe 17 octombrie: „ISC-ul a avut un nou raport pentru celelalte patru scări”
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că doar scara 2 din blocul de pe Calea Rahovei a fost afectată de explozia de vinerea trecută, iar...
Patru proiecte urgente care permit intervenția rapidă după explozia din Rahova. Cum se va putea ca proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor
24.10.2025 13:29 - Patru proiecte urgente care permit intervenția rapidă după explozia din Rahova. Cum se va putea ca proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, măsuri urgente pentru sprijinirea locatarilor afectați de explozia din cartierul Rahova, în urma căreia...
Primarul interimar al Capitalei contrazice Guvernul pe tema dreptului la proprietate al foștilor locatari ai blocului explodat din București: „Vor rămâne ale lor”
23.10.2025 17:46 - Primarul interimar al Capitalei contrazice Guvernul pe tema dreptului la proprietate al foștilor locatari ai blocului explodat din București: „Vor rămâne ale lor”
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, afirmă, în urma unei discuţii cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Dezvoltării Cseke Attila, că actul normativ...
Locatarii blocului din Rahova pierd calitatea de proprietari, dacă va fi demolată clădirea. Anunț de la Guvern: ”Acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate”
23.10.2025 15:07 - Locatarii blocului din Rahova pierd calitatea de proprietari, dacă va fi demolată clădirea. Anunț de la Guvern: ”Acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate”
Dreptul de proprietate asupra apartamentelor din blocul din Capitală care a fost distrus parțial de o explozie de gaze naturale dispare dacă se decide demolarea clădirii, a declarat...
Mărturia federalului prins acasă de explozia din Rahova, la etajul unu: ”Eram undeva lângă pat, e ca atunci când îți iei un KO în cap”
23.10.2025 12:16 - Mărturia federalului prins acasă de explozia din Rahova, la etajul unu: ”Eram undeva lângă pat, e ca atunci când îți iei un KO în cap”
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Sigilii puse fără verificări, blocuri în pericol. Prefectul Capitalei cere revizuirea urgentă a procedurilor de intervenție
23.10.2025 11:17 - Sigilii puse fără verificări, blocuri în pericol. Prefectul Capitalei cere revizuirea urgentă a procedurilor de intervenție
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, consideră „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de gaze în anumite zone, doar...
Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
23.10.2025 08:24 - Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
Explozia puternic mediatizată din blocul din Rahova a făcut ca interesul românilor pentru asigurarea locuințelor să crească semnificativ, vânzările de polițe facultative urcând cu 60%...
Ministrul Energiei a trecut la amenințări după tragedia din Rahova. "Cine nu şi-a făcut treaba va plăti şi va suporta rigorile legii"
22.10.2025 19:07 - Ministrul Energiei a trecut la amenințări după tragedia din Rahova. "Cine nu şi-a făcut treaba va plăti şi va suporta rigorile legii"
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a afirmat miercuri, 22 octombrie, referitor la explozia de la blocul din Rahova, că, dacă vreo persoană din companiile implicate nu şi-a făcut treaba, fie că...
Un posibil scurtcircuit la un cablu electric ar fi provocat fisurarea conductei de gaz din Rahova. Comisar: „S-au ridicat toate probele pe care le-am putut descoperi”
22.10.2025 14:15 - Un posibil scurtcircuit la un cablu electric ar fi provocat fisurarea conductei de gaz din Rahova. Comisar: „S-au ridicat toate probele pe care le-am putut descoperi”
Cercetarea la faţa locului în cazul exploziei de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei s-a desfăşurat zilnic, fără pauze, încă din momentul incidentului, anunţă specialiştii. Activitatea...
Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
22.10.2025 13:29 - Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
În urma exploziei de la blocul din Rahova, Poliția Capitalei a transmis că activitățile structurilor Ministerului Afacerilor Interne s-au concentrat „în primă fază pe activități de...
ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova
22.10.2025 12:38 - ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat
22.10.2025 11:42 - Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat
Foștii proprietari ai blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia din 17 octombrie, se vor regăsi într-o situație fără precedent: apartamentele lor vor fi reconstruite pe...
”România stă pe o bombă.” Avertismentul lui Cristi Danileț după tragedia din Rahova
22.10.2025 09:56 - ”România stă pe o bombă.” Avertismentul lui Cristi Danileț după tragedia din Rahova
Explozia care a avut loc recent într-un bloc din cartierul Rahova după o acumulare de gaze este o tragedie dintr-un lung șir de „drame repetabile”, avertizează fostul judecător Cristi...
Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei
22.10.2025 09:33 - Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei
Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege, din 2008, în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Reglementarea a fost modificată de mai...
#explozie bloc Bucuresti, #aur, #SOS Romania, #pot, #comisie ancheta, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe presedintele Nicusor Dan, dupa ce au dat "nas in nas" la sfintirea Catedralei! "Sa stii ceva"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Spitalul în care medicii au umplut listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin. Acum riscă să ajungă după gratii VIDEO
  2. Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
  3. Craniul unui mamut preistoric, readus la lumină la Palatul Culturii din Iași FOTO
  4. Dublura legendară a dictatorului Iosif Stalin a murit la 102 ani. A fost folosit inclusiv ca momeală în timpul conferinței de la Ialta din 1945
  5. S-a aflat ce-a făcut Patriarhia cu banii primiți de la Gigi Becali pentru Catedrala Mântuirii Neamului
  6. Putin, mesaj pentru Zelenski, după ce armata rusă a încercuit-o pe cea ucraineană la Pokrovsk. "Să facă la fel ca la Azovstal"
  7. Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
  8. Este pregătit Occidentul să înfrunte amenințarea nucleară a lui Putin? Analiză din The Telegraph
  9. Emisarul lui Putin în SUA dezvăluie când se va încheia războiul din Ucraina
  10. Incendiu devastator la o hală din Satu Mare. Peste 50 de tone de cereale și utilaje agricole au fost distruse. Cea mai probabilă cauză