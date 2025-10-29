Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților, propusă de AUR, SOS și POT

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 16:31
Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților FOTO Facebook /Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, 29 octombrie, înființarea unei comisii de anchetă cu privire la cauzele și responsabilitățile legate de explozia blocului de pe Calea Rahovei, din Sectorul 5. Comisia a fost creată la solicitare venită din partea grupurilor parlamentare ale AUR, S.O.S. România şi POT.
Potrivit documentului, iniţiativa se întemeiază pe dispoziţiile art. 64 alin. (4) din Constituţia României, care conferă Camerelor Parlamentului dreptul de a constitui comisii de anchetă pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii autorităţilor publice, precum şi pe prevederile art. 73-75 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, care reglementează procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea acestor comisii.
„De asemenea, iniţiativa are la bază principiile consacrate de art. 1 alin. (5) din Constituţie, privind supremaţia legii şi obligativitatea respectării acesteia de către toate autorităţile publice, şi de art. 31, privind dreptul cetăţenilor la o informare corectă asupra problemelor de interes public. Comisiile de anchetă au rolul de instrument de control parlamentar, menit să asigure transparenţă, răspundere instituţională şi garantarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. În contextul tragediei de la Calea Rahovei, acest rol devine esenţial pentru a clarifica circumstanţele care au condus la pierderea de vieţi omeneşti, distrugerea unei clădiri de locuinţe şi afectarea gravă a încrederii publice în funcţionarea instituţiilor statului”, se arată în solicitarea AUR.
Scopul comisiei parlamentare de anchetă este să stabilească, pe baza datelor factuale, succesiunea exactă a evenimentelor, deciziilor şi neglijenţelor şi să identifice deficienţele instituţionale şi lipsurile legislative care au permis o asemenea tragedie.
Comisia poate formula propuneri legislative concrete, vizând înăsprirea regimului sancţionator pentru operatorii de gaze şi firmele de mentenanţă neautorizate, introducerea unui mecanism unic de răspundere instituţională pentru intervenţiile întârziate, întărirea controlului parlamentar asupra activităţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi a operatorilor de reţea, precum şi revizuirea normelor privind inspecţiile tehnice periodice ale instalaţiilor de gaze la blocurile de locuinţe.
