Dogioiu, despre apartamentele din blocul explodat: ”Nenorocirea este că acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate”

Autor: Aniela Manolea
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 15:07
619 citiri
Dogioiu, despre apartamentele din blocul explodat: ”Nenorocirea este că acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate”
Se pierde dreptul la proprietate pentru apartamentele din blocul care va fi demolat FOTO Facebook/Meteoplus

Dreptul de proprietate asupra apartamentelor din blocul din Capitală care a fost distrus parțial de o explozie de gaze naturale dispare dacă se decide demolarea clădirii, a declarat purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, joi, 23 octombrie. Ea a discutat și posibile surse de finanțare pentru reconstrucția blocului de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5.

Ioana Dogioiu a menţionat că, în prezent, nu există un cadru legal în baza căruia statul să poată reconstrui un imobil demolat şi să ofere noile apartamente foştilor proprietari.

„În momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere - folosesc termenul juridic, pentru că aşa se numeşte „pieire”. Deci, în acel moment, dreptul de proprietate se stinge pentru că piere obiectul lui, nu mai există. În momentul în care se reconstruieşte un asemenea bloc de către stat, juridic nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Ioana Dogioiu a adăugat că ancheta este în desfăşurare, dar că, în cazul unor erori, cei care au provocat un prejudiciu trebuie să îl repare.

„Deocamdată, nici analiza tehnică nu s-a încheiat, nici nu ştim ce o să se întâmple cu blocul. (...) Nu ştim cine e vinovat, nu ştim dacă blocul va fi demolat. Cel mai probabil da, dar nu avem o decizie finală, un verdict final. Explozii au mai fost în România, fără îndoială, nu e prima. Dar este pentru prima oară când se pune problema demolării unui bloc care este atât de afectat în structura lui încât nu mai poate să fie reparat. Şi de aici o seamă de probleme juridice”, a spus ea.

Posibile surse de finanțare pentru reconstrucția blocului

Totodată, potrivit proiectului de ordonanţă supus dezbaterii, reconstrucţia blocului ar putea să fie finanţată de la bugetul de stat sau de către primărie.

„În ceea ce priveşte modul în care statul poate să ofere aceste apartamente, nu există cadru juridic. Ceea ce statul poate să facă - şi există o analiză din acest punct de vedere, dacă poate să facă - este să achite costul acestor apartamente sub formă de despăgubiri, în mod cert, pentru cei care au asigurare şi să preia asigurările lor. Sau să acorde nişte ajutoare, pe model Broşteni, pentru cei care au avut poliţa obligatorie de asigurare. Dar toate aceste elemente pe care vi le dau doar ca titlu de ipoteză sunt în analiză în acest moment”, a afirmat Ioana Dogioiu.

Ea a negat informaţiile apărute în spaţiul public conform cărora statul ar "vrea să devină proprietar" al apartamentelor.

„Am văzut nişte titluri în presă care nu sunt factual corecte. Statul nu vrea să devină proprietar peste casele oamenilor. Nenorocirea este că acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate. Adică, e posibil să dispară, dacă blocul va fi demolat, şi odată cu ele dreptul de proprietate. Sunt chestiuni juridice. Cum vor fi ele duse până la capăt şi care va fi forma finală a acestei ordonanţe pe care a iniţiat-o Ministerul Dezvoltării rămâne de văzut. Ea e în dezbatere publică”, a afirmat Ioana Dogioiu.

Ioana Dogioiu a precizat că, deocamdată, toate ajutoarele pentru persoanele afectate de explozia din Rahova sunt în evaluare, la nivelul Guvernului.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Dogioiu, despre apartamentele din blocul explodat: ”Nenorocirea este că acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate”
15:07 - Dogioiu, despre apartamentele din blocul explodat: ”Nenorocirea este că acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate”
Dreptul de proprietate asupra apartamentelor din blocul din Capitală care a fost distrus parțial de o explozie de gaze naturale dispare dacă se decide demolarea clădirii, a declarat...
Mărturia federalului prins acasă de explozia din Rahova, la etajul unu: ”Eram undeva lângă pat, e ca atunci când îți iei un KO în cap”
12:16 - Mărturia federalului prins acasă de explozia din Rahova, la etajul unu: ”Eram undeva lângă pat, e ca atunci când îți iei un KO în cap”
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Sigilii puse fără verificări, blocuri în pericol. Prefectul Capitalei cere revizuirea urgentă a procedurilor de intervenție
11:17 - Sigilii puse fără verificări, blocuri în pericol. Prefectul Capitalei cere revizuirea urgentă a procedurilor de intervenție
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, consideră „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de gaze în anumite zone, doar...
Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
08:24 - Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
Explozia puternic mediatizată din blocul din Rahova a făcut ca interesul românilor pentru asigurarea locuințelor să crească semnificativ, vânzările de polițe facultative urcând cu 60%...
Ministrul Energiei a trecut la amenințări după tragedia din Rahova. "Cine nu şi-a făcut treaba va plăti şi va suporta rigorile legii"
Ieri, 19:07 - Ministrul Energiei a trecut la amenințări după tragedia din Rahova. "Cine nu şi-a făcut treaba va plăti şi va suporta rigorile legii"
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a afirmat miercuri, 22 octombrie, referitor la explozia de la blocul din Rahova, că, dacă vreo persoană din companiile implicate nu şi-a făcut treaba, fie că...
Un posibil scurtcircuit la un cablu electric ar fi provocat fisurarea conductei de gaz din Rahova. Comisar: „S-au ridicat toate probele pe care le-am putut descoperi”
Ieri, 14:15 - Un posibil scurtcircuit la un cablu electric ar fi provocat fisurarea conductei de gaz din Rahova. Comisar: „S-au ridicat toate probele pe care le-am putut descoperi”
Cercetarea la faţa locului în cazul exploziei de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei s-a desfăşurat zilnic, fără pauze, încă din momentul incidentului, anunţă specialiştii. Activitatea...
Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
Ieri, 13:29 - Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
În urma exploziei de la blocul din Rahova, Poliția Capitalei a transmis că activitățile structurilor Ministerului Afacerilor Interne s-au concentrat „în primă fază pe activități de...
ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova
Ieri, 12:38 - ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat
Ieri, 11:42 - Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat
Foștii proprietari ai blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia din 17 octombrie, se vor regăsi într-o situație fără precedent: apartamentele lor vor fi reconstruite pe...
”România stă pe o bombă.” Avertismentul lui Cristi Danileț după tragedia din Rahova
Ieri, 09:56 - ”România stă pe o bombă.” Avertismentul lui Cristi Danileț după tragedia din Rahova
Explozia care a avut loc recent într-un bloc din cartierul Rahova după o acumulare de gaze este o tragedie dintr-un lung șir de „drame repetabile”, avertizează fostul judecător Cristi...
Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei
Ieri, 09:33 - Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente. Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amenzi de zeci de mii de lei
Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege, din 2008, în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Reglementarea a fost modificată de mai...
Povestea impresionantă a lui Jackie, cățelușa care a supraviețuit exploziei din Rahova. "Își păzea teritoriul, chiar dacă apartamentul nu mai avea pereți"
21.10.2025 22:36 - Povestea impresionantă a lui Jackie, cățelușa care a supraviețuit exploziei din Rahova. "Își păzea teritoriul, chiar dacă apartamentul nu mai avea pereți"
Explozia care a ucis 3 oameni în blocul din Rahova scoate la suprafață și miracole. O cățelușă din rasa rottweiler nu doar că a supraviețuit deflagrației, dar a rămas în apartamentul...
Ipoteză nouă privind cauza catastrofei din Calea Rahovei. Conducta de gaze ar fi avut o fisură în exteriorul blocului
21.10.2025 21:42 - Ipoteză nouă privind cauza catastrofei din Calea Rahovei. Conducta de gaze ar fi avut o fisură în exteriorul blocului
Scăpările de gaze care au generat explozia din cartierul Rahova ar fi apărut din cauza unei fisuri în conducta exterioară care alimentează blocul. Specialiştii de la Institutul INSEMEX,...
Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului unde a avut loc explozia. „Locuinţele se vor atribui cu chirie foştilor proprietari”
21.10.2025 18:00 - Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului unde a avut loc explozia. „Locuinţele se vor atribui cu chirie foştilor proprietari”
Ministerul Dezvoltării anunţă, marţi, 21 octombrie, că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie,...
Explozie în Rahova. Distrigaz Sud Reţele anunță reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi
21.10.2025 13:54 - Explozie în Rahova. Distrigaz Sud Reţele anunță reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi
Echipele Distrigaz Sud Reţele lucrează marţi, 21 octombrie, pentru reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi afectate de explozia din cartierul Rahova care s-a produs în 17...
Pacienții de la Floreasca răniți în explozia din Rahova vor fi externați. Ultimele informații despre starea acestora
21.10.2025 10:50 - Pacienții de la Floreasca răniți în explozia din Rahova vor fi externați. Ultimele informații despre starea acestora
Pacienții răniți în urma exploziei care a zguduit cartierul Rahova pe 17 octombrie vor fi externați la finalul acestei săptămâni de la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, a...
Teoriile conspirației, desființate de procurori. Explozia din Rahova nu a fost generată de material exploziv. "Nu există indicii în acest sens"
20.10.2025 23:25 - Teoriile conspirației, desființate de procurori. Explozia din Rahova nu a fost generată de material exploziv. "Nu există indicii în acest sens"
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă luni și marți cu cercetări la fața locului, la...
Firma care ar fi rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, anunță ANAF. S-a întâmplat după acțiunea "Cuibul cu fantome"
20.10.2025 17:37 - Firma care ar fi rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, anunță ANAF. S-a întâmplat după acțiunea "Cuibul cu fantome"
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat luni, 20 octombrie, că firma despre care locatarii blocului explodat din Rahova spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de...
#explozie bloc Bucuresti, #demolare, #proprietari apartamente, #ioana dogioiu, #guvernul bolojan , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Sarbii nu uita si nu iarta! Imagini neverosimile, la o luna dupa ce Novak Djokovic si-a luat familia si s-a mutat in Grecia
ObservatorNews.ro
Un tanar dezvaluie cat castiga la spalat de vase in Elvetia: In Spania trebuie sa fii pilot pentru banii astia
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dogioiu, despre apartamentele din blocul explodat: ”Nenorocirea este că acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate”
  2. Guvernul nu găsește un vicepremier, în locul lui Dragoș Anastasiu. Bolojan i-a preluat sarcinile. "Este o poziție care presupune niște atribute mai speciale"
  3. Descoperire arheologică importantă pe traseul viitoarei autostrăzi A8. Paharul de sticlă de pe vremea Imperiului Roman a fost restaurat FOTO
  4. Război prin declarații între Ungaria și Polonia. Ironia tăioasă a șefului diplomației de la Varșovia
  5. Un strateg israelian lansează un avertisment cutremurător: Lumea se află pe marginea conflictului global
  6. Câți români se consideră săraci. Cum stă țara noastră în comparație cu celelalte state membre UE
  7. George Soros, premiat pentru susținerea drepturilor romilor în Europa. Filantropul este recunoscut pentru eforturile sale împotriva discriminării
  8. Percheziții DNA de amploare în Brașov. Sunt vizați funcționari publici, inclusiv conducerea DSP, și complici ai acestora
  9. Un susținător al lui Călin Georgescu a fost trimis în judecată după ce a instigat la revoltă și a promovat simboluri fasciste și legionare
  10. Primăria Sector 3, amendată pentru lucrări fără autorizaţie în Parcul IOR. Sancțiunea aplicată de Garda de Mediu