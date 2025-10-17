O asociație oferă ajutor medical pentru animalele din blocul în care a avut loc explozia. „Să ne contactați în mesaje” FOTO

Asociația non-profit pentru protecția animalelor, Kola Kariola anunță vineri, 17 octombrie, că oferă ajutor medical animalelor aflate în blocul din Sectorul 5, unde avut loc explozia.

Potrivit asociației, animalele rănite vor primi sprijin la clinica cu care colaborează.

„Să ne contactați în mesaje”

„Am văzut, îngroziți, imagini cu explozia din Rahova. Daca în blocul respectiv sunt animăluțe care au nevoie de ajutor medical, să ne contactați în mesaje. Putem oferi sprijin la clinica cu care colaborăm.

Și Primăria Sectorului 6 sprijină oamenii afectaţi de explozia produsă vineri.

„Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 şi de comunitatea din vecinătate. Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor.

Oferim hrană şi apă de la Banca Locală de Alimente Sector 6, haine, rechizite, ghiozdane, de la SocialXchange. Şi avem capacitatea să-i preluăm pe elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, care a fost avariat şi a fost închis.

De asemenea, ADPDU Sector 6, Salubrizare Sector 6 sunt pregătite să acţioneze”, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.

O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

În urma deflagrației, 3 persoane și-au pierdut viața, iar alte 14 au fost rănite.

