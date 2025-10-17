Explozie într-un bloc din Sectorul 5. Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a fost evacuat

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 10:11
325 citiri
Explozie într-un bloc din Sectorul 5 FOTO: Facebook /Elena Gabriela Niță
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Cel mai probabil incidentul a fost generat de o acumulare de gaze de la o centrală de apartament.
Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar bilanțul provizoriu indica 11 victime.
În urma exploziei au fost sparte geamurile unităților de învățământ din zonă, inclusiv cele ale Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.
Administrația liceului a lua decizia de a suspenda cursurile, iar clasele de după-amiază nu vor mai face ore, potrivit buletin.de.
Explozia a avut loc la un bloc cu 8 etaje, aflat pe Calea Rahovei, aproape de Liceului Dimitrie Bolintineanu.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov a anunțat că a fost activat Planul Roșu.
„Explozie produsă într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei din Sectorul 5. Aceasta s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6 într-un bloc cu 8 etaje.
Din informațiile deținute în acest moment sunt mai multe victime. A fost activat Planul Roșu la ora 09:18. Misiunea este în dinamică, revenim cu date”, a anunțat ISU.
Numărul inițial de victime înregistrate este de 11.
