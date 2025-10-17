Efectele exploziei din București. O linie de tramvai a fost scoasă din uz. CGMB se reunește într-o ședință de urgență VIDEO

Efectele exploziei la blocul din București FOTO Facebook /Sindicatul Transportatorilor din Bucuresti - STB

După explozia de vineri dimineața, 17 octombrie, care a lăsat o gaură într-un bloc din Sectorul 5 și a dur la moartea a 3 persoane, primarul interimar al Capitalei a anunțat o ședință de urgență a CGMB, care să aprobe alocarea de resurse pentru bucureștenii evacuați din locuințe.

Linia de tramvai 32 este scoasă din uz, deoarece pompierii au tăiat firele de curent pentru a permite accesul autospecialelor la fața locului, a declarat de acolo Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

„Au tăiat liniile de curent ca să încapă mașinile de pompieri”, a declarat Bujduveanu.

Primarul interimar a anunțat și o ședință de urgență a Consiliului General al Municipiului București, programată pentru ora 14.

Consilierii vor aproba alocarea resurselor necesare pentru zecile de oameni afectați de explozie, care nu se mai pot întoarce în locuințe nici pentru a-și recupera lucrurile personale, deoarece clădirea este în risc de colaps

„Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, au fost de la începutul acestei tragedii la faţa locului. Putem asigura că toţi cei afectaţi vor avea unde locui în această seară şi în perioada următoare. Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii. Şina de tramvai şi tensiunea, dezafectată pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranţă imobilul”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a afirmat că va fi convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă.

„La ora 13 am convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, inclusiv un reprezentant al ISC ca să înţelegem care este stadiul fisurii blocului pentru că este un pericol. Ne mobilizăm ca astăzi toate persoanele afectate direct să aibă unde să stea, inclusiv vom avea o discuţie la nivel de Comitet de Situaţiii de Urgenţă pentru şcoală, pentru că cel mai probabil în săptămâna următoare această şcoală va trebui închisă”, a transmis prefectul Capitalei.

