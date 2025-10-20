Locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia intră să-și recupereze din bunuri. Imobilul rămâne în pericol de prăbușire VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 10:33
Blocul din Rahova unde a avut loc violenta explozie FOTO: Facebook/Meteoplus

Autoritățile au decis luni, 20 octombrie, să permită accesul controlat al locatarilor din blocul din Rahova care a fost distrus de explozia ce a provocat 3 morți și 15 răniți.

În bloc vor intra locatarii din scările mai puțin afectate, care vor fi escortați de pompieri și jandarmi pentru a-și recupera o parte din bunurile personale.

Blocul rămâne în pericol de prăbușire, transmite Digi24.

Persoanele care locuiau în scara distrusă nu pot întra momentan în apartamente, până la finalizarea noilor expertize care vor stabili dacă imobilul va fi demolat parțial sau în totalitate.

Conform raportului, etajele superioare sunt instabile și trebuie dărâmate, iar întreaga clădire rămâne periculoasă. De asemenea, există și riscul de prăbușire, motiv pentru care accesul este strict controlat.

Persoanele care locuiau la scările mai puțin afectate vor intra cu polițiști, jandarmi și pompieri, pe perioade scurte de timp, în locuințe ca să-și recupereze bunurile.

La locul exploziei sunt în continuare echipe de criminaliști, care strâng probe din zonele instabile ale clădirii, în condiții de risc major.

În cursul zilei de luni Distrigaz va interveni în zonă pentru a relua alimentarea cu gaze în blocurile care nu au fost afectate direct de explozie. Se pare că alimentarea fusese oprită în mare parte din cartier.

Acum, sinistrații așteaptă soluții pentru cazarea pe termen lung.

Conform informațiilor transmise de primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, 78 de persoane sunt cazate în unitățile hoteliere, iar autoritățile analizează varianta acordării unor subvenții pentru plata chiriilor.

În ajutorul sinistraților au sărit și mai multe ONG-uri și voluntari, care au pus la dispoziție apartamente pentru victimele exploziei care a avut loc vineri, 17 octombrie.

