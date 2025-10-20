Locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia intră să-și recupereze din bunuri. Imobilul rămâne în pericol de prăbușire VIDEO

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 10:33
191 citiri
Blocul din Rahova unde a avut loc violenta explozie FOTO: Facebook/Meteoplus
Autoritățile au decis luni, 20 octombrie, să permită accesul controlat al locatarilor din blocul din Rahova care a fost distrus de explozia ce a provocat 3 morți și 15 răniți.
În bloc vor intra locatarii din scările mai puțin afectate, care vor fi escortați de pompieri și jandarmi pentru a-și recupera o parte din bunurile personale.
Blocul rămâne în pericol de prăbușire, transmite Digi24.
Persoanele care locuiau în scara distrusă nu pot întra momentan în apartamente, până la finalizarea noilor expertize care vor stabili dacă imobilul va fi demolat parțial sau în totalitate.
Conform raportului, etajele superioare sunt instabile și trebuie dărâmate, iar întreaga clădire rămâne periculoasă. De asemenea, există și riscul de prăbușire, motiv pentru care accesul este strict controlat.
Persoanele care locuiau la scările mai puțin afectate vor intra cu polițiști, jandarmi și pompieri, pe perioade scurte de timp, în locuințe ca să-și recupereze bunurile.
La locul exploziei sunt în continuare echipe de criminaliști, care strâng probe din zonele instabile ale clădirii, în condiții de risc major.
În cursul zilei de luni Distrigaz va interveni în zonă pentru a relua alimentarea cu gaze în blocurile care nu au fost afectate direct de explozie. Se pare că alimentarea fusese oprită în mare parte din cartier.
Acum, sinistrații așteaptă soluții pentru cazarea pe termen lung.
Conform informațiilor transmise de primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, 78 de persoane sunt cazate în unitățile hoteliere, iar autoritățile analizează varianta acordării unor subvenții pentru plata chiriilor.
În ajutorul sinistraților au sărit și mai multe ONG-uri și voluntari, care au pus la dispoziție apartamente pentru victimele exploziei care a avut loc vineri, 17 octombrie.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Distrigaz Sud Reţele anunţă luni, 20 octombrie, că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei, pentru peste o mie de...
Autoritățile au decis luni, 20 octombrie, să permită accesul controlat al locatarilor din blocul din Rahova care a fost distrus de explozia ce a provocat 3 morți și 15 răniți.
În bloc...
Starea răniților în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei se ameliorează. Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca sunt stabili și sub strictă supraveghere...
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea...
Noi informații dramatice au ieșit la suprafață, după explozia din blocul din cartierul Rahova. Printre victimele dezastrului se numără Mirela, o tânără în vârstă de 24 de ani, care se...
S-a aflat cine este, de fapt, supraviețuitorul blocat sub betoane, în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova. Operațiunea trupelor de intervenție a avut succes.
Vineri dimineața, 17...
George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj de pe Muntele Athos duminică, 19 octombrie, pe pagina sa de Facebook.
Simion spune că se roagă pentru victime și pentru România....
Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis, în ședința de sâmbătă, măsuri pentru punerea în siguranță a blocului din Sectorul 5 unde s-a produs vineri o...
Noi detalii ies la iveală despre explozia devastatoare din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost grav rănite. Potrivit unei rude,...
Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au trans mis că nu e justificată economic consolidarea clădirii...
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale...
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a...
UPDATE 14:30
Pacientul în vârstă de 53 de ani internat la Spitalul Universitar de Urgență București în urma exploziei de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple...
Distrigaz Sud Rețele prelungește măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și...
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a copilărit în zona afectată de explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova.
Înaintea derby-ului cu Dinamo de duminică, Costel Gâlcă s-a...
Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectată vineri de o explozie produsă la un bloc din sectorul 5, trebuie pusă în siguranţă şi are nevoie de geamuri noi, afirmă...
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că săptămâna viitoare, împreună cu oficialii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, va discuta...
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă sâmbătă, 18 octombrie, că, în urma exploziei produse într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate şi...