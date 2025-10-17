Mărturia unei femei care a fost prinsă de explozia din bloc. „Dezastru. Ușa de la intrare ne-a venit în cap”

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 10:46
Pompierii au evacuat mai multe persoane Foto: Martor
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Tot oamenii din zonă au primit mesaj Ro-Alert.
Mai mulți oameni au reușit să iasă singuri din clădire și au reușit să se întâlnească cu rudele lor.
O femeie a povestit pentru Antena3 clipele de groază prin care a trecut. Se pare că explozia a fost atât de puternică încât ușa de la intrare s-a desprins și căzut peste ea și nepoții ei în apartament.
Femeia mai spune că de ieri se simțea miros de gaze puternic în zonă și că au fost oprite gazele și joi, dar și vineri.
Femeie, care locuia la etajul 4 al blocului respectiv a spus că „nu știu unde a explodat”. Ea spune că a auzit o „bubuitură”, și apoi „ușa de la intrare ne-a venit în cap”.
„Geamurile de la balcon sparte. Dezastru. Am ieșit singură cu copiii”, adaugă femeia îngrozită.
O locatară a blocului de alături spune că au fost scurgeri de gaze în bloc și că deși au fost oprite gazele în cursul zilei de joi, în bloc tot mai mirosea puternic.
„Eu am dus copilul la școală. Am venit acasă, fetița nu am putut să o duc acasă pentru că e răcită. Dintr-o dată am auzit o bubuitură, m-am speriat foarte rău, m-am panicat, mami, mami ce se întâmplă.
Am ieșit afară, am văzut ce se întâmplă, vă dați seama din cauza gazelor. S-au mai întâmplat scurgeri. Au venit ieri cei de la gaze, au dat din umeri că nu e nimic, s-a închis gazele și azi noapte iar tot așa un miros îngrozitor de gaze pe scară. M-am speriat îngrozitor, am luat fetița, am ieșit. Mi-e foarte frică”, a mai spus femeia pentru sursa citată.
Blocul în care s-a produs deflagrația se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, care a fost evacuat.
În urma exploziei au murit două persoane, iar 9 victime rănite au fost transportate la spital a anunțat Ministerul Sănătății la mai puțin de o oră după incident.
