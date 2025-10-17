"Revoltător și inadmisibil". Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Rahova. "Nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității"

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 20:42
Președintele Nicușor Dan FOTO Facebook /Nicușor Dan
Trei oameni au murit și 13 au fost răniți în explozia care a devastat vineri, 17 octombrie, un bloc din Rahova.
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat pe Facebook la tragedia "cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple". În primul rând, șeful statului a transmis condoleanțe familiilor îndoliate, apoi a afirmat că "este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile".
"Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple.
Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile.
Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile", a scris șeful statului.
Președintele vrea ca toți cei responsabili să răspundă pentru ce s-a întâmplat în blocul din Rahova, indiferent dacă sunt firme de stat sau private.
"Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private. Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă", a mai scris Nicușor Dan.
Nicușor Dan mai cere să se ia rapid măsuri, pentru că "nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare". "Nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității", a subliniat șeful statului.
"Am solicitat instituțiilor responsabile sa comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete.
Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită. Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității.
Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală si face diferența dintre viață și moarte", a mai scris președintele pe rețeaua socială.
Explozia din Rahova: trei morți și 13 răniți
Explozia s-a produs vineri dimineață, într-un bloc situat pe strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.
Potrivit informațiilor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața, iar 13 persoane au fost transportate la spital, printre care o adolescentă de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre răniți au suferit arsuri severe, iar Ministerul Sănătății a anunțat că se fac demersuri pentru transferul acestora în străinătate, imediat ce starea lor va permite deplasarea.
Autoritățile au evacuat complet imobilul, iar expertiza tehnică a clădirii este realizată în regim de urgență. Poliția și Parchetul Capitalei au deschis o anchetă penală pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și posibilele responsabilități.
