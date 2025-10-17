Explozie într-un bloc din Capitală. Pacienta cu arsuri transportată la Spitalul „Bagdasar Arseni” intră în operație

Autor: Maria Popa
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 11:44
222 citiri
Explozie într-un bloc din Capitală. Pacienta cu arsuri transportată la Spitalul „Bagdasar Arseni” intră în operație
Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO: Facebook/Meteoplus

Pacienta cu arsuri care a fost adusă la Spitalul "Bagdasar Arseni" şi care a fost rănită în urma exploziei care a avut loc în Sectorul 5 va intra în sala de operaţii, a informat unitatea medicală.

Ea va fi internată în Secţia de Chirurgie Plastică.

Potrivit sursei citate, cel de-al doilea pacient, un bărbat de 56 de ani, policontuzionat, refuză internarea.

Două persoane rănite în explozia care a avut loc vineri dimineaţă, 17 octombrie, în Sectorul 5 au fost transportate la Spitalul "Bagdasar Arseni", a informat anterior unitatea medicală.

Autoritățile anunță până acum 3 morți și 17 răniți.

A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Poliţia Capitalei informează că traficul în zonă a fost deviat, iar poliţiştii sprijină echipele operative de intervenţie pentru evacuarea persoanelor din zona de risc.

Poliţiştii recomandă oamenilor, printre altele, să evite zona afectată, să nu atingă obiecte suspecte sau resturi, să nu blocheze căile de acces şi să ajute persoanele vulnerabile.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Explozie puternică într-un bloc din București: 3 morți, 13 răniți / Se intervine cu o dronă / Arafat: Risc de prăbușire a întregii clădiri FOTO VIDEO
11:56 - Explozie puternică într-un bloc din București: 3 morți, 13 răniți / Se intervine cu o dronă / Arafat: Risc de prăbușire a întregii clădiri FOTO VIDEO
O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. Pompierii...
Piedone Jr. după explozia din Sectorul 5: „Nu știu să vă răspund, că nu sunt de la ISU. Vom asigura cazarea locatarilor”
11:53 - Piedone Jr. după explozia din Sectorul 5: „Nu știu să vă răspund, că nu sunt de la ISU. Vom asigura cazarea locatarilor”
Vlad Popescu Piedone, primarulul Sectorului 5, a oferit declarații de la fața locului, după explozia care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Capitală. Acesta a transmis că...
UPDATE O femeie gravidă, decedată în urma exploziei din Rahova. 3 persoane decedate și 13 rănite identificate până în acest moment
11:49 - UPDATE O femeie gravidă, decedată în urma exploziei din Rahova. 3 persoane decedate și 13 rănite identificate până în acest moment
ISU a anunțat că, până acum, au fost identificate 3 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie de 24 de ani, gravidă, a fost...
Explozie într-un bloc din Capitală. Pacienta cu arsuri transportată la Spitalul „Bagdasar Arseni” intră în operație
11:44 - Explozie într-un bloc din Capitală. Pacienta cu arsuri transportată la Spitalul „Bagdasar Arseni” intră în operație
Pacienta cu arsuri care a fost adusă la Spitalul "Bagdasar Arseni" şi care a fost rănită în urma exploziei care a avut loc în Sectorul 5 va intra în sala de operaţii, a informat unitatea...
Ministrul Sănătății, bilanț în cazul exploziei din Rahova. S-ar putea cere transfer în străinătate pentru o victimă
11:37 - Ministrul Sănătății, bilanț în cazul exploziei din Rahova. S-ar putea cere transfer în străinătate pentru o victimă
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat un bilanț de ultimă oră în cazul exploziei din Rahova. Acesta a spus că sunt 3 persoane decedate și 13 rănite, dintre care mai multe...
O femeie poate fi auzită strigând „ajutor” după explozia din București. Imagini șocante din fața blocului VIDEO
11:29 - O femeie poate fi auzită strigând „ajutor” după explozia din București. Imagini șocante din fața blocului VIDEO
Mai multe imagini surprinse de Ziare.com, de la locul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, arată dezastrul lăsat în urmă la scurt timp după incident. În timp ce încă se ridică praful...
Blocul care a sărit în aer se poate prăbuși în orice moment, avertizează Raed Arafat: „Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
11:20 - Blocul care a sărit în aer se poate prăbuși în orice moment, avertizează Raed Arafat: „Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, provocând o tragedie cu urmări grave. Două persoane au murit, iar alte...
Explozia din București. Premierul Bolojan, în permanentă legătură cu șeful DSU Raed Arafat și ministrul Sănătății
11:15 - Explozia din București. Premierul Bolojan, în permanentă legătură cu șeful DSU Raed Arafat și ministrul Sănătății
Premierul Ilie Bolojan se află în permanentă legătură autoritățile relevante în cazul exploziei de vineri dimineaţă, 17 octombrie, într-un bloc din Capitală. Purtătoarea de cuvânt a...
Încă un bloc a fost afectat de explozia din Sectorul 5. Recomandările polițiștilor pentru oameni FOTO/VIDEO
11:09 - Încă un bloc a fost afectat de explozia din Sectorul 5. Recomandările polițiștilor pentru oameni FOTO/VIDEO
Explozia care a avut loc vineri, 17 octombrie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a afectat şi un alt bloc de locuinţe aflat în apropiere, a anunţat ISUBIF. Autoritățile au activat...
Doi copii, printre victimele exploziei din Rahova. Care este starea acestora
11:07 - Doi copii, printre victimele exploziei din Rahova. Care este starea acestora
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un Bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al...
Solicitare de convocare de urgență a Consiliului Local Sector 5. Se cer soluții financiare și de relocare pentru victimele exploziei din Rahova
10:58 - Solicitare de convocare de urgență a Consiliului Local Sector 5. Se cer soluții financiare și de relocare pentru victimele exploziei din Rahova
PNL Sector 5 cele convocarea de urgență a Consiliului Local, în urma exploziei produse într-un bloc de locuințe de pe calea Rahovei, soldat cu mai multe victime și afectarea gravă a...
Mărturia unei femei care a fost prinsă de explozia din bloc. „Dezastru. Ușa de la intrare ne-a venit în cap”
10:46 - Mărturia unei femei care a fost prinsă de explozia din bloc. „Dezastru. Ușa de la intrare ne-a venit în cap”
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Tot oamenii din...
Rogobete, după explozia din București: „Nouă victime au fost transferate la spital, doi copii la Grigore Alexandrescu”
10:44 - Rogobete, după explozia din București: „Nouă victime au fost transferate la spital, doi copii la Grigore Alexandrescu”
O deflagrație devastatoare a rupt liniștea cartierului Rahova, vineri dimineață, transformând un bloc de locuințe cu opt etaje din Sectorul 5 într-o scenă de coșmar. Explozia, produsă...
Explozia din blocul din Rahova a afectat grav liceul Bolintineanu. Imagini apocaliptice din unitatea școlară VIDEO
10:44 - Explozia din blocul din Rahova a afectat grav liceul Bolintineanu. Imagini apocaliptice din unitatea școlară VIDEO
Mai multe imagini cu dezastrul provocat la Liceul Dimitrie Bolintineanu au apărut online. Unitatea școlară a fost grav afectată de explozia produsă într-un bloc din Rahova. Suflul exploziei a...
Celulă de criză în cazul exploziei din Rahova. Autoritățile intervin cu o dronă
10:36 - Celulă de criză în cazul exploziei din Rahova. Autoritățile intervin cu o dronă
La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență, în urma exploziei de la un bloc din Rahova....
„Se simțea miros de gaze în jur de câteva zile”. Explicația cheie a unui vecin, după explozia din București: „Blocul nu are detectoare de gaze”
10:36 - „Se simțea miros de gaze în jur de câteva zile”. Explicația cheie a unui vecin, după explozia din București: „Blocul nu are detectoare de gaze”
Ziare.com a luat legătura cu un martor al exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit acestuia, se simțea miros de gaze în zonă de mai multe...
Directivele poliției după explozia devastatoare din București: ”Nu vă apropiați. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze”
10:25 - Directivele poliției după explozia devastatoare din București: ”Nu vă apropiați. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze”
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a publicat un comunicat de presă în urma exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din București. Instituția a...
Spitalele unde sunt transportați răniții în urma exploziei din Rahova. Celulă de criză la Ministerul Sănătății
10:23 - Spitalele unde sunt transportați răniții în urma exploziei din Rahova. Celulă de criză la Ministerul Sănătății
Explozia blocului din Capitală s-a soldat cu 2 morți, iar 9 victime rănite au fost transportate la spital a anunțat Ministerul Sănătății vineri, 17 octombrie, la mai puțin de o oră după...
#explozie bloc Bucuresti, #morti, #raniti explozie, #femeie operata, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Explozie puternică într-un bloc din București: 3 morți, 13 răniți / Se intervine cu o dronă / Arafat: Risc de prăbușire a întregii clădiri FOTO VIDEO
  2. Piedone Jr. după explozia din Sectorul 5: „Nu știu să vă răspund, că nu sunt de la ISU. Vom asigura cazarea locatarilor”
  3. UPDATE O femeie gravidă, decedată în urma exploziei din Rahova. 3 persoane decedate și 13 rănite identificate până în acest moment
  4. Explozie într-un bloc din Capitală. Pacienta cu arsuri transportată la Spitalul „Bagdasar Arseni” intră în operație
  5. Ministrul Sănătății, bilanț în cazul exploziei din Rahova. S-ar putea cere transfer în străinătate pentru o victimă
  6. O femeie poate fi auzită strigând „ajutor” după explozia din București. Imagini șocante din fața blocului VIDEO
  7. Blocul care a sărit în aer se poate prăbuși în orice moment, avertizează Raed Arafat: „Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
  8. Explozia din București. Premierul Bolojan, în permanentă legătură cu șeful DSU Raed Arafat și ministrul Sănătății
  9. Încă un bloc a fost afectat de explozia din Sectorul 5. Recomandările polițiștilor pentru oameni FOTO/VIDEO
  10. Doi copii, printre victimele exploziei din Rahova. Care este starea acestora