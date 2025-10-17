Explozie într-un bloc din Capitală. Pacienta cu arsuri transportată la Spitalul „Bagdasar Arseni” intră în operație

Pacienta cu arsuri care a fost adusă la Spitalul "Bagdasar Arseni" şi care a fost rănită în urma exploziei care a avut loc în Sectorul 5 va intra în sala de operaţii, a informat unitatea medicală.

Ea va fi internată în Secţia de Chirurgie Plastică.

Potrivit sursei citate, cel de-al doilea pacient, un bărbat de 56 de ani, policontuzionat, refuză internarea.

Două persoane rănite în explozia care a avut loc vineri dimineaţă, 17 octombrie, în Sectorul 5 au fost transportate la Spitalul "Bagdasar Arseni", a informat anterior unitatea medicală.

Autoritățile anunță până acum 3 morți și 17 răniți.

A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Poliţia Capitalei informează că traficul în zonă a fost deviat, iar poliţiştii sprijină echipele operative de intervenţie pentru evacuarea persoanelor din zona de risc.

Poliţiştii recomandă oamenilor, printre altele, să evite zona afectată, să nu atingă obiecte suspecte sau resturi, să nu blocheze căile de acces şi să ajute persoanele vulnerabile.

Ads