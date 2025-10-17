Explozia din București. Premierul Bolojan, în permanentă legătură cu șeful DSU Raed Arafat și ministrul Sănătății

Premierul Bolojan, în permanentă legătură cu șeful DSU pe tema exploziei blocului din Capitală FOTO /Martor

Premierul Ilie Bolojan se află în permanentă legătură autoritățile relevante în cazul exploziei de vineri dimineaţă, 17 octombrie, într-un bloc din Capitală. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat că Ilie Bolojan este în legătură cu şeful Departamentului pentru Situaţii Urgenţă, Raed Arafat, şi cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, situaţia fiind monitorizată în timp real.

O explozie puternică s-a produs vineri într-un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei, fără a fi urmată de incendiu, a informat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, care a activat Planul roşu de intervenţie.

Două persoane au decedat în urma exploziei, iar alte 13 victime au fost rănite şi se află la spital.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, alimentarea cu gaze a fost întreruptă, iar la faţa locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, trei autoscări, două autospeciale de descarcerare, 18 ambulanţe SMURD, patru unităţi de terapie intensivă mobilă, un punct de comandă mobil şi un autospecială CBRN, două containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă), Grupul Special de Salvatori, un punct medical avansat şi cinci autospeciale de transport personal şi victime multiple şi directorul de operaţiuni de salvare medicală.

Ads