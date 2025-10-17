Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova. Suma aprobată de CGMB

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat vineri seară, 17 octombrie, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul de rezervă pentru plata chiriei şi altor necesităţi pentru cazarea persoanelor afectate de explozia devastatoare produsă în cursul dimineaţă într-un bloc de opt etaje din cartierul bucureştean Rahova.

Consilierii municipali au aprobat, vineri seară, cu 45 de voturi favorabile, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de financiar de 2,9 milioane de lei din fondul de rezervă aflat la dispoziţia primăriei, având ca scop plata chiriei şi asistenţă socială şi umanitară de urgenţă către personaele/familiile afectate de explozia din 17 octombrie, ale căror locuinţe au devenit inutilizabile.

Potrivit informaţiilor furnizate în timpul şedinţei extraordinare de consiliu, în total, au fost afectaţi în jur de 400-500 de locatari, însă deocamdată nu se ştie cu exactitate câţi dintre aceştia au nevoie de cazare efectiv.

Persoanele evacuate în urma exploziei de la blocul din Calea Rahovei nr. 317 vor fi cazate în hoteluri în acest sfârşit de săptămână, a anunţat edilul general interimar, Stelian Bujduveanu.

Începând de luni, persoanele evacuate vor putea beneficia de locuinţe puse la dispoziţie din fondul Municipiului Bucureşti şi al sectoarelor Capitalei, a menţionat el într-o declaraţie susţinută la sediul MAI.

"Nicio persoană afectată nu va rămâne pe dinafară, nu va rămâne pe străzi. Vom caza pe toată lumea în hoteluri, în acest final de săptămână, pentru a nu fi probleme, pentru a avea condiţii de trai, pentru a merge mai departe. Începând de luni vom pune la dispoziţie locuinţe proprii din fondul Municipiului Bucureşti şi al sectoarelor Municipiului Bucureşti, la standard ridicat", a precizat Bujduveanu.

