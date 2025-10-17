Primăria Sectorului 6 oferă hrană, apă, haine și rechizite persoanelor afectate de explozie. Ciucu: „Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor” FOTO

Primăria Sectorului 6 sprijină oamenii afectaţi de explozia produsă vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5 cu hrană, apă, haine, rechizite şi ghiozdane, a anunţat edilul Ciprian Ciucu.

Potrivit Primăriei Sectorului 6, 100 de persoane au fost afectate și nu pot intra în locuințe.

"Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 şi de comunitatea din vecinătate. Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor.

Oferim hrană şi apă de la Banca Locală de Alimente Sector 6, haine, rechizite, ghiozdane, de la SocialXchange. Şi avem capacitatea să-i preluăm pe elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, care a fost avariat şi a fost închis.

De asemenea, ADPDU Sector 6, Salubrizare Sector 6 sunt pregătite să acţioneze", a anunţat Ciprian Ciucu pe Facebook.

La rândul lor, reprezentanţii Primăriei Sectorului 6 au scris pe Facebook că 100 de persoane sunt afectate, nu mai pot intra în locuinţe, dar autoritatea locală poate crea pentru acestea adăposturi temporare.

Totodată, viceprimarul Sectorului 6 Paul Moldovan va fi prezent la şedinţa Comitetului pentru Situaţii de Urgenţe, la centrul integrat din zona Cotroceni.

