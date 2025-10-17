Cauza exploziei care a lăsat gaură într-un bloc din București. Teoriile includ o scurgere de gaze și explozia unei centrale

După explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală, administratorul clădirii a dezvăluit cauza care a dus la tragedia care a rănit 11 persoane și a ucis cel puțin una. ISU a intervenit în dimineața zilei de vineri, 7 octombrie, după ce o explozie a lăsat o gaură într-un bloc.

Administratorul blocului a confirmat sursa exploziei într-o intervenție la Digi24.

„A sărit în aer o centrală de apartament”, a spus administratorul blocului din cartierul Rahova în care a avut loc explozia.

Unul dintre locatarii blocului a confirmat pentru Ziare.com că alimentarea cu gaze era oprită în momentul exploziei.

„A fost o scurgere de gaze, ieri s-a oprit alimentarea în bloc”, a spus unul dintre locatarii din clădire.

Explozia, care a fost auzită de mai mulți martori, s-a produs la puțin timp după ora 9, într-un bloc de opt etaje de pe Calea Rahovei, în apropiere de Liceul Dimitrie Bolintineanu. Cel puțin două etaje s-au prăbușit complet, dar sunt afectat patru etaje, între etajul 1 și etajul 6.

IGSU a activat Planul Roșu, urmând să trimită echipe de căutare-salvare: “Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse”.

La fața locului au fost trimise zece autospeciale de stingere, două autoscări, două autospeciale de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, un punct de comandă mobil și o autospecială CBRN.

