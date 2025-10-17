Spitalele unde sunt transportați răniții în urma exploziei din Rahova. Celulă de criză la Ministerul Sănătății

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 10:23
Reacția Ministerului Sănătății la explozia blocului din București FOTO /Martor
Explozia blocului din Capitală s-a soldat cu 2 morți, iar 9 victime rănite au fost transportate la spital a anunțat Ministerul Sănătății vineri, 17 octombrie, la mai puțin de o oră după incidentul din cartierul Rahova, București.
„În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare. A fost activat PLANUL ROȘU DE INTERVENȚIE”, a anunțat Ministerul Sănătății.
S-a constituit deja o celulă de criză pentru coordonarea răspunsului.
„La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență! Se identifică numărul de paturi de ATI libere și coordonarea resurselor umane și materiale.
UPDATE
În acest moment 9 victime au fost transportate la spitalele de urgență din București cu politraumă si 2 victime declarate decedate.
În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare.
A fost activat PLANUL ROȘU DE INTERVENȚIE.
Din primele informații sunt posibil 2 persoane decedate, iar 5 victime au fost deja transportate la spitalele Universitar, Floreasca si Gr. Alexandrescu.
Situația este în dinamică”, a transmis Ministerul Sănătății pe Facebook.
Prof. dr. Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului de Urgență Municipal din București, a confirmat la B1TV că în unitate s-a activat Planul Alb și este pregătit deja un bloc operator.
