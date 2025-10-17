Încă un bloc a fost afectat de explozia din Sectorul 5. Recomandările polițiștilor pentru oameni FOTO/VIDEO

Pompieri la intervenție după explozia blocului din Rahova FOTO: Ziare.com

Explozia care a avut loc vineri, 17 octombrie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a afectat şi un alt bloc de locuinţe aflat în apropiere, a anunţat ISUBIF.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

"În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuinţe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcţie de pe faţada clădirii", informează sursa citată.

Două persoane au decedat în urma exploziei, iar altele au fost rănite, mai multe fiind deja transportate la spital.

"Salvatorii prezenţi la faţa locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat şi execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse", informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Liceu evacuat

Și Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din Sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă. Blocul se afla chiar în spatele unității de învățământ. Potrivit IGSU, elevii şi profesorii liceului au fost evacuaţi.

Poliţia Capitalei informează că traficul în zonă a fost deviat, iar poliţiştii sprijină echipele operative de intervenţie pentru evacuarea persoanelor din zona de risc.

Poliţiştii recomandă oamenilor, printre altele, să evite zona afectată, să nu atingă obiecte obiecte suspecte sau resturi, să nu blocheze căile de acces şi să ajute persoanele vulnerabile.

