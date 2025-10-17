Încă un bloc a fost afectat de explozia din Sectorul 5. Recomandările polițiștilor pentru oameni FOTO/VIDEO

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 11:09
413 citiri
Pompieri la intervenție după explozia blocului din Rahova FOTO: Ziare.com
Explozia care a avut loc vineri, 17 octombrie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a afectat şi un alt bloc de locuinţe aflat în apropiere, a anunţat ISUBIF.
Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.
"În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuinţe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcţie de pe faţada clădirii", informează sursa citată.
Două persoane au decedat în urma exploziei, iar altele au fost rănite, mai multe fiind deja transportate la spital.
"Salvatorii prezenţi la faţa locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat şi execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse", informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
Liceu evacuat
Și Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din Sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă. Blocul se afla chiar în spatele unității de învățământ. Potrivit IGSU, elevii şi profesorii liceului au fost evacuaţi.
Poliţia Capitalei informează că traficul în zonă a fost deviat, iar poliţiştii sprijină echipele operative de intervenţie pentru evacuarea persoanelor din zona de risc.
Poliţiştii recomandă oamenilor, printre altele, să evite zona afectată, să nu atingă obiecte obiecte suspecte sau resturi, să nu blocheze căile de acces şi să ajute persoanele vulnerabile.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat un bilanț de ultimă oră în cazul exploziei din Rahova. Acesta a spus că sunt 3 persoane decedate și 13 rănite, dintre care mai multe...
Mai multe imagini surprinse de Ziare.com, de la locul exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, arată dezastrul lăsat în urmă la scurt timp după incident.
În timp ce încă se ridica praful...
O explozie puternică a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5, în zona Calea Rahovei din Capitală. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. Pompierii...
O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, provocând o tragedie cu urmări grave. Două persoane au murit, iar alte...
ISU a anunțat că, până acu, au fost identificate 2 persoane decedate și patru rănite, în urma exploziei care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei.
UPDATE 11:16 O a treia victima a...
Premierul Ilie Bolojan se află în permanentă legătură autoritățile relevante în cazul exploziei de vineri dimineaţă, 17 octombrie, într-un bloc din Capitală. Purtătoarea de cuvânt a...
Explozia care a avut loc vineri, 17 octombrie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a afectat şi un alt bloc de locuinţe aflat în apropiere, a anunţat ISUBIF.
Autoritățile au activat...
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un Bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al...
PNL Sector 5 cele convocarea de urgență a Consiliului Local, în urma exploziei produse într-un bloc de locuințe de pe calea Rahovei, soldat cu mai multe victime și afectarea gravă a...
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Tot oamenii din...
O deflagrație devastatoare a rupt liniștea cartierului Rahova, vineri dimineață, transformând un bloc de locuințe cu opt etaje din Sectorul 5 într-o scenă de coșmar. Explozia, produsă...
Mai multe imagini cu dezastrul provocat la Liceul Dimitrie Bolintineanu au apărut online. Unitatea școlară a fost grav afectată de explozia produsă într-un bloc din Rahova. Suflul exploziei a...
La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență, în urma exploziei de la un bloc din Rahova....
Ziare.com a luat legătura cu un martor al exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit acestuia, se simțea miros de gaze în zonă de mai multe...
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a publicat un comunicat de presă în urma exploziei care a lăsat o gaură în mijlocul unui bloc din București.
Instituția a...
Explozia blocului din Capitală s-a soldat cu 2 morți, iar 9 victime rănite au fost transportate la spital a anunțat Ministerul Sănătății vineri, 17 octombrie, la mai puțin de o oră după...
O explozie uriașă a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București, distrugând mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe cu opt etaje și provocând o tragedie de proporții....
O explozie a avut loc vineri, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 din București.
Cel mai probabil incidentul a fost generat de o acumulare de gaze de la o...