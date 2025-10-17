Șocul trăit de o mamă după explozia din apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. „M-a sunat plângând și mi-a spus că și-a văzut colegii plini de sânge” FOTO

O femeie care are doi copii la clasele primare la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” povestește cum unul dintre copii a sunat-o dimineață plângând și tremurând, după explozia produsă la blocul din apropiere.

Potrivit Inspectoratului Școlar al Municipiului București, aproape jumătate dintre sălile liceului au fost afectate, sunt fisuri la scara elevilor și un zid afectat al unei clase.

„Și-a văzut colegii plini de sânge”

„Mi-a spus că îi bubuie inima în piept. Că și-a văzut colegii plini de sânge”, a declarat părintele pentru Edupedu.ro.

Doi minori de 15 și 17 ani se află la spitalul Grigore Alexandrescu cu răni grave. Ambii se aflau în blocul unde s-a produs explozia.

„I-am spus să o caute pe sora lui”

„Întâmplător, azi dimineață i-am dat telefonul cu el la școală. M-a sunat săracul plângând și tremurând, mi-a spus că îi bubuie inima în piept, că și-a văzut colegii plini de sânge… I-am spus să o caute pe sora lui și să asculte ce le spune învățătoarea. Să mă aștepte că vin la școală”, a mai povestit părintele.

Tot părintele mai spune că învățătorii au gestionat foarte bine evacuarea.

„I-au scos pe toți în regulă, i-au dus în curtea școlii și au chemat imediat aparținătorii, părinții, bunicii, să vină să-i ia. S-au găsit toți, au confirmat toți, chiar dacă unii cu răni. A fost bine organizat intern”, afirmă femeia.

Tot ea mai spune că „învățătoarea ne-a transmis că este în stare de șoc”.

Explozia a avut loc vineri, 17 octombrie, pe la 9:07.

Conform unui comunicat de presă transmis de Ministerul Educației în unitatea de învățământ se aflau aproximativ 800 de elevi.

Imediat după explozia care a afectat și Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București, inspectoratul școlar a transmis într-un comunicat că „elevii și personalul școlii au fost evacuați în siguranță, conform procedurilor pentru situații de urgență”.

De asemenea, reprezentanții ISMB au spus că au fost și elevi cu „răni ușoare” care „au primit îngrijiri medicale la sediul unității de învățământ” și care apoi au fost preluați de către părinți.

„Nu avem niciun elev rănit de la școală, au fost doar elevi evaluați. 30 de elevi, cum zice domnul primar”, a anunțat subsecretarul de stat Raed Arafat, chiar la locul incidentului.

